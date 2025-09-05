„Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități pentru un buget fragil!”. Apelul mai multor organizații de pacienți

Mai multe organizații de pacienți se mobilizează împotriva planurilor Guvernului de a elimina scutirile de impozite pentru persoanele cu dizabilități, cu grad accentuat sau grav. În ședința din 1 septembrie, Executivul a aprobat un proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor, potrivit căruia, începând cu 1 ianuarie 2026, aceste persoane ar urma să piardă facilitățile fiscale pentru locuințe și autoturisme.

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a transmis autorităților o scrisoare deschisă intitulată „Nu pedepsiți persoanele cu dizabilități pentru un buget fragil!”, în care subliniază că „drepturile persoanelor cu dizabilități nu se negociază și nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca națiune.” În mesajul său, ONG-ul mai afirmă: „Astăzi ne adresăm dumneavoastră nu doar în calitate de organizație care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, ci în numele miilor de oameni care trăiesc în România cu o povară zilnică greu de imaginat: durerea, limitările fizice, terapiile costisitoare, lupta continuă pentru demnitate și supraviețuire.”

Reprezentanții pacienților avertizează că proiectul legislativ „lovește direct în acești oameni. Pentru mulți, aceste facilități nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-și păstreze casa, să aibă un acoperiș sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă.”

Impactul asupra familiilor și persoanelor afectate este semnificativ:

„Pentru o familie în care un copil are dizabilitate gravă, această măsură înseamnă să fie nevoită să aleagă între plata impozitului și plata medicamentelor”, precizează reprezentanții pacienților. „Pentru un adult în scaun rulant, înseamnă riscul de a-și pierde mașina adaptată, cea cu care se ajută să meargă la medic, cumpărături sau alte lucruri necesare.”

Ads

Și Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare a transmis o scrisoare deschisă, calificând inițiativa de eliminare a scutirilor drept „un atac direct la drepturile fundamentale”. ONG-ul subliniază că „persoanele cu imunodeficiențe primare și alte dizabilități trăiesc deja cu cheltuieli uriașe pentru tratamente, terapii și adaptări. Eliminarea acestor scutiri le condamnă la marginalizare și sărăcie.”

Organizația atrage atenția că măsura propusă „contravine Constituției României (art. 50), încalcă Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, izolează și vulnerabilizează și mai mult pacienții cu boli rare și aduce câștiguri nesemnificative bugetului, dar pierderi uriașe pentru viețile pacienților și ale familiilor lor.”

Ads