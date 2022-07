Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, a dublat cantitatea de produse petroliere importată din Rusia în al doilea trimestru din 2022.

Este vorba, în principal, despre păcură, produs secundar pe care Arabia Saudită îl importă pentru a alimenta centralele electrice a căror funcționare este menită să satisfacă cererea de răcire din vară.

Al doilea motiv pentru cantitatea mare cumpărată este de a elibera presiunea pe țițeiul propriu al regatului pentru export, arată datele prezentate de agenția Reuters.

Rusia vinde combustibilul la prețuri reduse, după ce sancțiunile internaționale legate de invadarea Ucrainei au lăsat-o cu mai puțini cumpărători.

Vânzările crescute de păcură, folosită în generarea de energie, către Arabia Saudită arată provocarea cu care se confruntă președintele SUA Joe Biden, în timp ce administrația sa încearcă să izoleze Rusia și să-i reducă veniturile din exporturile de energie.

În timp ce multe țări au interzis sau descurajat achizițiile din Rusia, China, India și mai multe state din Africa și Orientul Mijlociu au crescut importurile.

Joe Biden se află vineri, 15 iulie, în vizită în Arabia Saudită și este de așteptat să caute soluții pentru creșterea cantității de petrol livrate de regatul saudit către piețele globale, pentru a ajuta la scăderea prețurilor petrolului, care au agravat inflația la nivel mondial.

Pe de altă parte, capacitatea saudiților și a altora de a crește producția de petrol pe termen scurt este redusă. Arabia Saudită și-a menținut, de asemenea, cooperarea cu Rusia în alianța producătorilor globali cunoscută sub numele de OPEC+. Cei doi sunt liderii de facto ai producătorilor OPEC și respectiv non-OPEC din acel grup.

Monitorizarea arată importuri de păcură mai mult decât duble

Datele obținute de Reuters prin urmărirea navelor Refinitiv Eikon au arătat că Arabia Saudită a importat 647.000 de tone (48.000 de barili pe zi) de păcură din Rusia prin porturile rusești și estoniene în perioada aprilie-iunie 2022. Cantitatea a fost în creștere, față de cele 320.000 de tone importate în perioada similară din 2021.

În întreg anul 2021, Arabia Saudită a importat 1,05 milioane de tone de păcură rusească.

Ministerele Energiei din Arabia Saudită și Rusia au refuzat să comenteze cu privire la creșterea importurilor chiar în timpul invaziei din Ucraina.

Firma de analiză energetică Vortexa a descoperit fluxurile în creștere de păcură de origine rusă trimisă la export pe mare prin Egipt și Estonia.

Specialiștii Vortexa au constatat că importurile de combustibil făcute de saudiți din Egipt au crescut la un record de 110.000 barili/zi (bpd) în iunie, în timp ce importurile de păcură rusească făcute de Egipt au ajuns la alt record - 70.000 bpd în aceeași lună.

„Cererea sezonieră de materii prime pentru generarea de energie a împins importurile de păcură în Arabia Saudită la 320.000 de barili pe zi în iunie, cea mai mare cantitate înregistrată din noiembrie 2020 până în prezent”, spun cei de la Vortexa.

Arabia Saudită importă de câțiva ani păcură rusească, ceea ce îi reduce nevoia de a rafina țițeiul propriu pentru produse secundare și poate reduce cantitatea de petrol de care are nevoie pentru a-l arde pentru energie, lăsând-o cu mai mult țiței nerafinat pentru a fi vândut pe piețele internaționale la prețuri mai mari.

Regatul apelează la petrol pentru a satisface nevoia de energie, care de obicei atinge vârful pe măsură ce cererea de răcire crește odată cu temperaturile de vară. Unele orașe din Arabia Saudită sunt departe de zăcămintele de gaze naturale care ar putea furniza combustibil mai curat pentru generarea de energie.

Volumul țițeiului consumat pentru energie este de aproximativ 600.000 bpd în lunile de vară și de 300.000 bpd în lunile de iarnă, arată cifrele Joint Organizations Data Initiative (JODI). Utilizarea sporită a gazelor naturale a redus cantitatea de la 1 milion bpd în 2010.

Hubul de import din Fujairah

Arabia Saudită importă, de asemenea, mai multă păcură rusească prin centrul petrolier din Orientul Mijlociu, Fujairah, din Emiratele Arabe Unite, explică comercianții din domeniu.

Fujairah a primit 1,17 milioane de tone de păcură rusească până în acest an, conform monitorizării navelor de transport, comparativ cu 0,9 milioane în aceeași perioadă din 2021.

În plus, 0,9 milioane de tone ar putea fi livrate la Fujairah numai în iulie 2022, potrivit shiptracking, ducând totalul la 2,1 milioane în acest an, depășind cele 1,64 milioane de tone pentru întregul an 2021.

O mare parte din păcura din Fujairah este vândută acolo ca un combustibil pentru nave, dar o parte este expediată în țările vecine. Nu este clar cât de mult combustibil rusesc suplimentar ajunge în Arabia Saudită prin hubul de la Fujairah.

Arabia Saudită și-a extins capacitatea de rafinare la 3,6 milioane bpd de la 2,9 milioane în 2017.

Ratele sale de utilizare a rafinării s-au situat la 70%-73% în aprilie-iunie a acestui an, în ciuda producției care a crescut la peste 10 milioane bpd, potrivit companiei de analiză a petrolului OilX.

Rafinarea se compară cu 75%-95% în aceleași perioade din 2017-2019, ultima dată când producția sa nu a fost redusă drastic de reducerile producției de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații (OPEC+).

Între timp, exporturile de țiței sau produse derivate au ajuns la/ sau aproape de un maxim istoric - 9 milioane bpd în lunile februarie-aprilie 2022, arată cifrele JODI. Doar exporturile de țiței în sine s-a ridicat la/ sau aproape de 7,3 milioane bpd.

