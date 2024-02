Ce a declarat Alex Velea după ce a ieșit de la audierile Poliției. Cântărețul a stat la masă cu un criminal

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost găsit înjunghiat mortal la un hotel din zona montană Padina. Trei suspecţi în acest caz se află în custodia Poliţiei, anchetatorii afirmând că, din primele verificări, reiese că omorul s-a produs în urma unui conflict spontan.

Cei trei suspecți, în vârstă de 24, 33, respectiv 19 ani, au fugit cu mașina imediat după crimă, fiind prinși la cabana ”Cuibul cu dor”. La hotelul Belmont, unde a avut loc tragedia, era cazat și cântărețul Alex Velea, alături de Antonia, dar și de Alina Eremia. Artistul a fost audiat ca martor, după ce Antena 3 CNN a prezentat imagini exclusive cu principalul suspect în cazul crimei, Laurențiu Marin, zis Solomon, în compania lui Alex Velea.

„Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia.

Referitor la informațiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a produs tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat.

Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa”, a scris Alex Velea pe Instagram.

Mai mulți martori au relatat polițiștilor că scandalul a pornit după ce soția victimei s-a urcat pe scaun ca să danseze pe ritmuri orientale.

Cei trei suspecți au schimbat replici care l-au deranjat pe soțul femeii, care le-a cerut socoteală.

Unul dintre bărbați a scos maceta și l-a fugărit pe soțul femeii prin tot restaurantul, până în spatele tejghelei, unde l-a înjunghiat. Victima a reușit să fugă apoi până în parcare, unde a fost tăiată a doua oară și nu a supraviețuit.