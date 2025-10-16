Pădure veche de peste 300 de ani, rasă de pe fața pământului. Cei care ar fi trebuit să o replanteze dau vina pe oi

O pădure seculară de stejar, veche de peste 300 de ani, a fost tăiată ilegal în Brașov, iar în locul copacilor rămân doar urzici și iarbă. Inspectorii Gărzii Forestiere avertizează că tăierea fără regenerare constituie o crimă împotriva mediului, însă rapoartele lor au fost ignorate luni de zile, iar responsabilitatea pare să fie mușamalizată în sistem.

Pădurea de stejar a fost tăiată, iar în locul copacilor nu a mai fost nimic plantat. Situația a fost descoperită în primăvara acestui an de Florin Nan, inspector în cadrul instituției, care a declarat pentru Știrile ProTV: "Cel puțin 300 de ani... Unde e semințișul? Sunt numai urzici, iarbă și nimic".

Normele silvice prevăd că o pădure nu poate fi tăiată dacă semințișul nu este instalat pe minimum 70% din suprafață. "Nu ai voie. Este o crimă să faci tăierea definitivă fără să te asiguri că pădurea e regenerată", a completat inspectorul Nan.

Semințișul ar fi fost mâncat de oi

Pădurea aparține primăriei Voila și a fost administrată anterior de Ocolul Arpaș, condus de Radu Cristea, care a declarat: "Eu sunt tot mai convins că acolo a fost turma de oi care e lângă".

În prezent, Ocolul Pădurile Făgărașului, condus de Ionel Lazea, gestionează terenul. "Pădure. Da. Da", a spus Lazea întrebat dacă mai există pădure pe terenul respectiv.

Ads

Șeful Gărzii Forestiere Brașov, Sandu Mihalte, a recunoscut că raportul inspectorului a rămas neprocesat timp de mai multe luni: "Din dosarul ăla nu reiese atât de clar care e situația în teren".

Inspectorul-șef Mihai Moja și șeful ocolului din Voila sunt colegi de liceu, iar raportul privind neregulile din zona Voila a fost abia recent înaintat organelor de anchetă.

Emisiunea "România, te iubesc" a transmis o sesizare cu acest caz și la Guvern, iar Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a declarat: "O vom studia, o voi prezenta și primului ministru. Sunt convins că informațiile de aici ne vor ajuta să vedem care ar fi potențialele soluții".

Ads