Ministra Mediului vrea ca Pădurea Băneasa să devină arie naturală protejată. Diana Buzoianu: ”Sper să fim toți de acord”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 16:31
FOTO: Diana Buzoianu/ Hepta

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor intenționează să avanseze cu proiectul de protecție a Pădurii Băneasa, pentru ca aceasta să fie declarată arie naturală protejată, a declarat vineri, într-o dezbatere publică, ministra Diana Buzoianu.

„În Ministerul Mediului avem o dorință uriașă de a reuși să mergem mai departe cu un proiect de protecție (pentru Pădurea Băneasa, n.r.), în sens de regim de arie naturală protejată. Discuția punctuală de astăzi, pe care eu mi-aș dori să o avem, va fi câți dintre partenerii care suntem la masă ne angajăm în acest proiect, ca să știm cu cine plecăm la drum, să vedem care este cel mai ambițios proiect pe care îl putem lansa. Eu sper să fim toți de acord să protejăm toată pădurea Băneasa, dar în funcție, bineînțeles, și de actorii care sunt la masă, vom vedea exact care este disponibilitatea să putem să propunem cât mai rapid un proiect de arie protejată naturală. O să avem și discuția pe cele două drumuri", a explicat Buzoianu.

Buzoianu a abordat și problema drumurilor care traversează pădurea.

„Înțeleg că, astăzi, e mai avansată discuția pe drumul de la Consolight. Drumul Vadu Moldovei, în momentul de față, este la Ministerul Mediului. Cerința de a da în administrare acest drum către municipiul București și apoi către Primăria Sectorului 1, din punctul nostru de vedere, în momentul în care începem să discutăm despre arie protejată naturală la minister, nu prea văd cum ar putea să funcționeze o arie naturală protejată cu Drumul Vadu Moldovei. Va trebui să avem o discuție foarte aplicată și pe drumul de la Consolight. Înțeleg că acolo există o situație. Una dintre problemele fundamentale pe care noi le avem cu cartierele din zonă este că, astăzi, nu au mai multe drumuri de acces din cartier către oraș.”

Aceasta a subliniat că, în ceea ce privește pădurea, este esențial să se găsească soluții care să permită comunităților accesul, dar să protejeze în același timp pădurea:

„Trebuie să găsim soluții și pentru comunitate, dar și pentru protecția pădurii (…) Va trebui să fie foarte clar stabilit cine este responsabil și cine susține, inclusiv cine are resurse, pentru că s-ar putea să nu existe resurse la nivel național, dar să existe la nivel local. Deci, cu siguranță mecanismul trebuie să fie foarte clar de la bun început, tocmai ca să nu ajungem în puncte în care se șicanează între ele niște instituții. Dar interesul va fi, de fapt, să protejăm o bucată cât mai mare sau poate chiar toată pădurea din Băneasa”, a adăugat Buzoianu.

Evenimentul de vineri, organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost structurat în două secțiuni: discuții instituționale cu autoritățile publice, societatea civilă și comunitățile locale, și prezentarea de întrebări și propuneri din partea participanților.

Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” a cerut deja respectarea Codului silvic privind accesul public auto în pădure și suspendarea traficului ilegal. ONG-ul subliniază că gestionarea Pădurii Băneasa trebuie să servească interesul public și că locuitorii cartierului Greenfield trebuie să aibă acces prin realizarea căilor de acces de către dezvoltator, nu prin încălcarea legislației silvice.

Conform noului Cod silvic, pădurile din București-Ilfov își recapătă rolul social și de protecție. Partea din Băneasa aflată în Ilfov este deja protejată de tăierile comerciale și, împreună cu celelalte păduri ale județului, reprezintă fundamentul Centurii Verzi București-Ilfov. Până la finalul anului 2026, această protecție se va extinde și asupra porțiunii din Băneasa aflate în București.

Pe 30 august 2025, Diana Buzoianu preciza că Pădurea Băneasa trebuie declarată arie naturală protejată, subliniind importanța protejării acestei zone vitale pentru locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov.

