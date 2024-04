Voluntarii au creat o nouă "Pădure Erasmus" în Salaj. Profesorii au plantat 15.000 puieți de gorun și paltin FOTO

O nouă „Pădure Erasmus”, formată din 15.000 de puieţi de gorun şi paltin, a fost plantată, miercuri, 17 aprilie, în vecinătatea localităţii Almaşu, de către circa 350 de cadre didactice şi alţi voluntari, în cadrul unui proiect ajuns la a doua ediţie şi iniţiat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj.

„Proiectul de astăzi este la ediţia a doua. Anul trecut am plantat prima 'Pădure Erasmus', cu directorii liceelor şi şcolilor din judeţ şi o altă pădure am plantat-o cu elevii şcolilor implicate în proiecte Erasmus. Anul acesta am reeditat parteneriatul alături de Instituţia Prefectului Sălaj, Casa Corpului Didactic şi Direcţia Silvică, Inspectoratul Şcolar şi toate şcolile din judeţ implicate, pentru a oferi o dimensiune 'green' educaţiei, a marca un sens al acţiunilor de protejare a mediului şi, totodată, fiind o prioritate europeană în cadrul proiectelor Erasmus, vrem să menţinem o tradiţia în a amprenta 'verde' viaţa noastră şi a conta şi acum şi peste cinci şi peste zece ani tot ceea ce înseamnă acţiunile pentru mediu”, a declarat, pentru AGERPRES, Flavia Ardelean, coordonatoare a proiectului.

Participanţii la acţiune au plantat 15.000 de puieţi de gorun şi paltin, puşi la dispoziţie gratuit de către Direcţia Silvică Sălaj, pe o suprafaţă de circa trei hectare.

„Într-un număr enorm de mare astăzi, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, s-au prezentat peste 350 de participanţi, directori şi profesori din şcolile şi liceele din judeţul Sălaj, alături de reprezentanţi ai instituţiilor partenere”, a adăugat sursa citată.

O acţiune similară a avut loc în 4 aprilie, când 94 elevi şi şase profesori de la patru licee din Zalău au plantat ulmi şi stejari în „Pădurea Erasmus” din localitatea Panic.

Gorunul este o specie de stejar care poate crește până la 35-40 m înălțime. Unul dintre cei mai bătrâni goruni din România, numit „Bătrânul Carpaților”, se află lângă satul Mercheașa,comuna Homorod, județul Brașov.

Paltinul este o specia de arțar care poate crește până la înălțimea de 35 m. Semințele sale sunt toxice pentru cai.