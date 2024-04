Centura Verde a Bucureștiului va deveni realitate prin noul Cod Silvic. Tăierea ilegală a copacilor, pedepsită cu 7 ani de închisoare

Prevederile proiectului referitor la Centura Verde Bucureşti - Ilfov, iniţiat de platforma civică „Împreună pentru Centura Verde” vor fi preluate ca amendamente în noul Cod silvic, după ce proiectul a rămas blocat la Comisia de agricultură a Camerei Deputaţilor.

Decizia a fost luată la un an după ce proiectul a fost depus la Parlament şi a trecut deja de Senat. De asemenea, cu susţinerea Ministerului Mediului, a fost propus şi un alt amendament la Codul silvic, care vizează includerea arborilor remarcabili în Fondul Forestier Naţional şi asigurarea conservării lor. Un alt amendament se referă la accesul liber în pădure, pentru recreere. „Centura Verde Bucureşti-Ilfov are nevoie de susţinători asumaţi care să o transforme în realitate”, afirmă Alex Găvan, fondator al Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde, apreciind că toţi factorii de decizie relevanţi trebuie să colaboreze pentru realizarea acestui proiect de sănătate publică.

„După ce, de aproape jumătate de an, proiectul de lege ce constituie piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi Bucureşti-Ilfov zace blocat la ultima comisie din Camera Deputaţilor, cea pentru agricultură, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde face pivotul pe noul cod silvic şi, cu sprijinul Ministerului Mediului şi al unor parlamentari din tot spectrul politic, îl depune ca amendamente. Înaintat către Parlament acum un an de zile, pe 12 aprilie 2023, proiectul a avut iniţial un parcurs pozitiv, reuşind să atragă co-iniţiatori de la toate partidele. Până acum, la comisiile anterioare din Camera Deputaţilor, forul decizional, a obţinut de fiecare dată unanimitate. De asemenea, în prealabil, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de către Senat şi tot cu unanimitate a trecut de comisiile acestuia. Însă blocajul de la ultima comisie, cea pentru „agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice”, blocaj ce însumează aproape jumătate din vârsta pe care o are demersul, a făcut ca iniţiativa să fie ajunsă din urmă de noul cod silvic, a cărui adoptare, fiind jalon în PNRR, este estimată pentru actuala sesiune parlamentară. Drept urmare, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde a depus textul iniţial al proiectului de lege în forma unor amendamente la noul cod, text ce a fost co-creat şi agreat în forma sa finală împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”, anunţă reprezentanţii platformei civice.

„Pentru pădurile de pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale Ilfov sunt permise doar lucrări în scop de reconstrucţie ecologică, lucrări de împăduriri, reîmpăduriri şi completare a regenerării naturale, lucrări de îngrijire a culturilor şi seminţişurilor până la realizarea stării de masiv şi lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului, curăţirilor şi răriturilor. În cazuri strict justificate, se poate proceda la doborârea arborilor care creează o stare de pericol pentru siguranţa utilizatorilor pădurii”, este una dintre prevederile referitoare la Centura București -Ilfov propusă ca amendament la noul Cod Silvic. Încălcarea acestei prevederi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani, conform altui amendament.

Amendamentele complete pot fi consultate aici.