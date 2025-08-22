Anul incendiilor devastatoare în Europa: 2025 a cauzat cele mai mari pagube de când se documentează oficial date. Locul surprinzător pe care se află România

În 2025, incendiile de vegetaţie au devastat 1.015.731 de hectare în Uniunea Europeană în 2025, o suprafaţă-record de când se ţin aceste statistici, din anul 2006, potrivit unei analize a datelor sistemului european de informare despre incendii de pădure (EFFIS), indicatorul Observatorului european Copernicus. Spania şi Portugalia luptă în continuare împotriva unor incendii.

Potrivit AFP, recordul s-a înregistrat joi la prânz, pe o suprafaţă atât de mare încât depăşeşte, ca referinţă, cea a insulei Corsica, potrivit bilanţului estimărilor făcute ţară cu ţară de EFFIS şi care iau în calcul, în general, doar incendiile care s-au produs pe o suprafaţă de peste 30 de hectare. Ultimul incendiu a depăşit suprafaţa de 988.524 de hectare de pădure care au fost făcute scrum în 2017 - peste jumătate în Portugalia, în incendii soldate cu 119 morţi.

Spania, Cipru, Germania şi Slovacia şi-au depăşit deja „recordul anual” din ultimii 20 de ani

Spania, devastată de numeroase incendii în vest, soldate cu patru morţi, este cel mai afectat stat UE de incendii, cu peste 400.000 de hectare (4.000 de kilometri pătraţi) arse, reprezentând aproape 40% din suprafeţele arse în acest an în UE. În Portugalia, trei persoane au murit în incendii anul acesta, fiind a doua cea mai afectată ţară, cu aproape 274.000 de hectare arse. În acest clasament, România se află pe locul trei, cu 126.000 de hectare distruse de foc.

În Franţa, 35.600 de hectare de pădure au fost făcute scrum, în departamentul Aude, devastat de un incendiu uriaş în august.

