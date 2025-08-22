Anul incendiilor devastatoare în Europa: 2025 a cauzat cele mai mari pagube de când se documentează oficial date. Locul surprinzător pe care se află România

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 22 August 2025, ora 15:47
241 citiri
Anul incendiilor devastatoare în Europa: 2025 a cauzat cele mai mari pagube de când se documentează oficial date. Locul surprinzător pe care se află România
Incendiu de vegetație FOTO: Pexels

În 2025, incendiile de vegetaţie au devastat 1.015.731 de hectare în Uniunea Europeană în 2025, o suprafaţă-record de când se ţin aceste statistici, din anul 2006, potrivit unei analize a datelor sistemului european de informare despre incendii de pădure (EFFIS), indicatorul Observatorului european Copernicus. Spania şi Portugalia luptă în continuare împotriva unor incendii.

Potrivit AFP, recordul s-a înregistrat joi la prânz, pe o suprafaţă atât de mare încât depăşeşte, ca referinţă, cea a insulei Corsica, potrivit bilanţului estimărilor făcute ţară cu ţară de EFFIS şi care iau în calcul, în general, doar incendiile care s-au produs pe o suprafaţă de peste 30 de hectare. Ultimul incendiu a depăşit suprafaţa de 988.524 de hectare de pădure care au fost făcute scrum în 2017 - peste jumătate în Portugalia, în incendii soldate cu 119 morţi.

Spania, Cipru, Germania şi Slovacia şi-au depăşit deja „recordul anual” din ultimii 20 de ani

Spania, devastată de numeroase incendii în vest, soldate cu patru morţi, este cel mai afectat stat UE de incendii, cu peste 400.000 de hectare (4.000 de kilometri pătraţi) arse, reprezentând aproape 40% din suprafeţele arse în acest an în UE. În Portugalia, trei persoane au murit în incendii anul acesta, fiind a doua cea mai afectată ţară, cu aproape 274.000 de hectare arse. În acest clasament, România se află pe locul trei, cu 126.000 de hectare distruse de foc.

În Franţa, 35.600 de hectare de pădure au fost făcute scrum, în departamentul Aude, devastat de un incendiu uriaş în august.

Peste 600 de CV-uri depuse în doar o zi după apelul ministrului Economiei, care a îndemnat profesioniștii cu experiență să se alăture companiilor de stat
Peste 600 de CV-uri depuse în doar o zi după apelul ministrului Economiei, care a îndemnat profesioniștii cu experiență să se alăture companiilor de stat
Ministerul Economiei a anunțat vineri, 22 august, că au fost primite peste 600 de CV-uri în 24 de ore, prin intermediul formularului online anunțat joi. Ministrul Radu Miruță a lansat un apel...
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul lunii august. Din cauza numărului...
#pagube, #incendii de vegetatie, #incendii padure, #incendiu, #Portugalia incendii, #Spania, #incendiu Spania, #incendiu vegetatie , #incalzire globala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ianis Hagi si-a gasit echipa"
a1.ro
Traian Basescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul presedinte
ObservatorNews.ro
Momentul in care un tanar fura un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anul incendiilor devastatoare în Europa: 2025 a cauzat cele mai mari pagube de când se documentează oficial date. Locul surprinzător pe care se află România
  2. Peste 600 de CV-uri depuse în doar o zi după apelul ministrului Economiei, care a îndemnat profesioniștii cu experiență să se alăture companiilor de stat
  3. Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori
  4. Organizație europeană cere deschiderea consultărilor publice pentru revizuirea Directivei accizelor la tutun
  5. Lovitură de teatru: 95% dintre companii nu au obținut profit în urma implementării inteligenței artificiale
  6. Stadiu avansat al lucrărilor pe A7. Până unde ar putea realist să fie permis traficul pe Autostrada Moldovei în 2025
  7. Cum sunt încasările din taxele pe proprietate în Europa și unde se situează România ca venituri din aceste taxe
  8. Lovitură de grație dată de Guvern antreprenorilor mici, prin eliminarea eșalonării simplificate. „Moartea contribuabilului nu ajută pe nimeni”
  9. Relansarea economiei naționale, promisă, dar amânată sine die, indiferent de orientarea politică a guvernelor
  10. Proiect regional de integrare a burselor – TradeVille