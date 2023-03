Pagube uriașe pentru un român după "o supratensiune în tot blocul": "Televizorul a luat foc. Ei dau vina pe mine"

Penele de curent pot cauza daune echipamentelor electrice, cum ar fi calculatoare, frigidere, aparate de aer condiționat și alte dispozitive sensibile la tensiune.

Este situația relatată de un român care s-a ales cu pagube mari și nu își poate recupera banii, după cum a scris pe Facebook.

"În data de 27.02 a avut loc un incident mai exact, o supratensiune în tot blocul, în urma căruia mi s-au ars următoarele electrocasnice: mașina de spălat, aer condiționat, calculator PC, boxe/difuzoare, televizorul care a luat foc, încărcătoare telefon etc.

Am trimis o cerere la cei de la Electrica (unde am contractul de furnizare energie) de despăgubire, în următoarele zile a venit un evaluator care a evaluat pagubele (12.000 de lei) si a spus că în decurs de câteva zile mă vor contacta cei de la Electrica, dacă se aprobă.

Mi-au trimis acest răspuns.

Doresc să știu dacă merită să fac anumite demersuri cu un avocat sau nu. Ei dau vina pe mine, ca și cum eu aș fi obligat să am releu de supratensiune în tabloul de siguranțe, iar eu consider că ei trebuia să pună în tabloul de siguranțe de la parter (de acolo a pornit supratensiunea la toți vecinii, la fiecare apartament, până la etajul 4 inclusiv) sau la fiecare etaj în parte.

Ads

După 10 minute după ce a avut loc incidentul, am sunat la deranjamente să raportez evenimentul și mi-au spus că, colegii lor lucrează la un transformator pe aceeași stradă cu mine. S-ar putea să se fi întâmplat din cauza lor? Sunt și alți vecini cu pagube", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"De la ei a fost, logic"

În comentarii, și alți membri ai grupului relatează experiențe asemănătoare și dau sfaturi despre demersurile care trebuie făcute.

"Normal că din cauza lor, dar ca să scape ei pasează vina, că doar nu sunt proști să plătească atâția bani oamenilor. Adunați-vă toți, plătiți un avocat bun și dați-i în judecată."

"În alte țări, de asemenea abuzuri ești apărat de instituții ale statului. La noi, prima jecmăneala de aici vine."

"De la ei a fost, logic. De la cei care au schimbat transformatorul. Așa am pățit și noi în bloc acum un an, s-au ars multe electrocasnice. Eu am avut noroc că nu mi-a prăjit decât mașina de spălat vase care era foarte veche și nu m-a deranjat și un încărcător de telefon. Reclamație nu am făcut, că nu am avut pagubă mare. În următoarea secundă am chemat electricianul să-mi monteze un releu de tensiune. Merită toți banii, în jur de 180 lei unul."

Ads

"Am pățit la fel în județul Dâmbovița, am luat contractul în care era prevăzut că în asemenea situații trebuie să le facem dovada costurilor de la o firmă autorizată, adică un deviz de antecalculație, în care să fie trecută și cauza producerii daunelor.

Conducerea firmei de electricitate Târgoviște a refuzat să-și îndeplinească clauza contractuală, așa că am apelat la reclamații până la cel mai înalt nivel și abia atunci au venit la primăria localității cu banii în traistă și au chemat locuitorii pentru a le face plata. Am fost singura localitate din Valea Ialomiței care am fost despăgubiți."

"Cu siguranță este vina lor. Mai ales că ați spus că lucrau la un transformator pe stradă la dumneavoastră. Au inversat două fire. În loc de 220 de volți au băgat 380 de volți."

"Este mai ușor să deschideți un proces colectiv"

Ads

"În cazul dumneavoastră este mai ușor să deschideți un proces colectiv împotriva lor, pentru că nu sunteți singura persoană păgubită! Un alt aspect este că la modul cum au fost distruse lucrurile chiar dacă ei invocă faptul că nu aveți releu de supratensiune, trebuia să declanșeze diferențialul din tabloul general cel de 300ma, chiar dacă în casă nu aveți diferențial sau releu de monitorizare faza! Deci eu cred că ei doar încearcă cumva să scape de dumneavoastră într-un mod plăcut și ușor lor, însă sunt sigur că dacă deschideți un proces colectiv veți avea câștig!"

"Prima dată îi notificați și le spuneți ce s-a stricat, dacă aveți procesul verbal sau ce a constatat evaluatorul, copie după el. Așteptați răspuns și faceți sesizare la ANPC și ANRE, pentru furnizare de produse neconforme - ȘI ÎN INSTANȚĂ."

"Faceți o sesizare și la ANRE. Atașați și răspunsul primit. Vedeți ce răspuns primiți și de acolo mergeți mai departe. De obicei ANRE rezolvă problemele în aceste situații, dar trebuie să aveți facturi la electrocasnicele stricate!"

"Tot ce e de la contor în casă este responsabilitatea ta, ce e până la contor e vina lor. Este lege. Dacă la vecini a fost la fel, uniți-vă și dați în instanță pentru că dauna începe din afară contoarelor."

Ads