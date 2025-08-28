Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă

Mașina de spălat vase este un ajutor de nădejde în orice bucătărie modernă. Economisește timp, apă și energie, iar vasele ies curate și igienizate. Totuși, mulți utilizatori se confruntă cu o problemă frecventă: petele albe care rămân pe pahare și alte obiecte din sticlă după spălare. Aceste urme pot fi frustrante, mai ales când vrei ca vesela să arate impecabil pentru o masă festivă sau o întâlnire cu prietenii.

Petele albe sunt, în cele mai multe cazuri, reziduuri de calcar provenite din apa dură. Acestea se pot depune pe suprafața vaselor în timpul ciclului de spălare in masina de spalat vase, mai ales dacă mașina nu este echipată corespunzător cu un agent de clătire. În alte situații, petele pot fi cauzate de detergentul nepotrivit, de lipsa agentului de clătire sau de programe de spălare ineficiente, care nu reușesc să clătească complet vasele.

Un factor esențial în apariția petelor albe este duritatea apei. Aceasta se măsoară în grade germane (°dH), iar clasificarea este simplă: între 0 și 7 °dH apa este moale, între 8 și 14 °dH este moderat dură, între 15 și 21 °dH este dură, iar peste 22 °dH este considerată foarte dură. În România, duritatea apei variază semnificativ de la un oraș la altul.

De exemplu, în București, apa are o duritate estimată între 14 și 18 °dH, ceea ce o plasează în categoria moderat dură. În Cluj-Napoca, valorile sunt similare, între 10 și 14 °dH. În Iași, apa este mai dură, cu valori între 18 și 22 °dH, iar în Constanța poate ajunge chiar la 24 °dH, fiind considerată foarte dură. Timișoara are o apă moderat dură, cu valori între 12 și 16 °dH, în timp ce Brașovul beneficiază de o apă mai moale, cu duritate între 8 și 12 °dH.

Dacă locuiești într-un oraș cu apă dură sau foarte dură, este foarte probabil ca petele albe să apară frecvent. În acest caz, este esențial să adaptezi modul în care folosești mașina de spălat vase. Dacă nu ești sigur de duritatea apei din zona ta, există câteva metode simple prin care o poți verifica. Poți cumpăra teste de duritate din magazinele de bricolaj sau online. Acestea constau în benzi care își schimbă culoarea în funcție de nivelul de calcar. O altă variantă este să contactezi furnizorul local de apă, care oferă de obicei informații despre duritatea apei pe site-ul oficial. Pentru cei care vor o măsurare precisă, există aparate digitale care pot indica exact nivelul de duritate, utile mai ales dacă te gândești să instalezi un dedurizator.

Pentru a preveni apariția petelor albe, este important să folosești corect mașina de spălat vase și să alegi produsele potrivite. Sarea specială pentru mașina de spălat vase ajută la dedurizarea apei și previne depunerile de calcar. Agentul de clătire asigură o uscare uniformă și reduce riscul de pete. Detergentul trebuie ales în funcție de duritatea apei din zona ta. Tabletele „all-in-one” sunt o opțiune practică, deoarece conțin detergent, sare și agent de clătire. Nu uita să cureți periodic filtrul mașinii și să alegi programe de spălare adaptate tipului de vase și gradului de murdărie.

Dacă locuiești în orașe precum Iași sau Constanța, unde apa este dură sau foarte dură, este recomandat să folosești sare și agent de clătire la fiecare ciclu de spălare. Verifică periodic nivelul de sare din mașină și ia în considerare instalarea unui dedurizator de apă dacă problema persistă. De asemenea, alege detergenți special formulați pentru apă dură, care pot reduce semnificativ apariția petelor.

Menținerea unei mașini de spălat vase în stare bună presupune câteva obiceiuri simple. Verifică și completează regulat rezervorul de sare și agent de clătire. Curăță filtrul și interiorul mașinii o dată pe lună. Nu supraîncărca mașina și nu bloca jeturile de apă. Folosește programe adaptate tipului de vase și gradului de murdărie.

Mașina de spălat vase poate fi un aliat de încredere în bucătărie, dar pentru a obține rezultate impecabile, este esențial să înțelegi cum funcționează în raport cu duritatea apei. Cu câteva ajustări simple și produse potrivite, poți spune adio petelor albe și te poți bucura de pahare strălucitoare zi de zi.

