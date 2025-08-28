Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă

Joi, 28 August 2025, ora 16:39
41 citiri
Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
FOTO: unsplash.com

Mașina de spălat vase este un ajutor de nădejde în orice bucătărie modernă. Economisește timp, apă și energie, iar vasele ies curate și igienizate. Totuși, mulți utilizatori se confruntă cu o problemă frecventă: petele albe care rămân pe pahare și alte obiecte din sticlă după spălare. Aceste urme pot fi frustrante, mai ales când vrei ca vesela să arate impecabil pentru o masă festivă sau o întâlnire cu prietenii.

Petele albe sunt, în cele mai multe cazuri, reziduuri de calcar provenite din apa dură. Acestea se pot depune pe suprafața vaselor în timpul ciclului de spălare in masina de spalat vase, mai ales dacă mașina nu este echipată corespunzător cu un agent de clătire. În alte situații, petele pot fi cauzate de detergentul nepotrivit, de lipsa agentului de clătire sau de programe de spălare ineficiente, care nu reușesc să clătească complet vasele.

Un factor esențial în apariția petelor albe este duritatea apei. Aceasta se măsoară în grade germane (°dH), iar clasificarea este simplă: între 0 și 7 °dH apa este moale, între 8 și 14 °dH este moderat dură, între 15 și 21 °dH este dură, iar peste 22 °dH este considerată foarte dură. În România, duritatea apei variază semnificativ de la un oraș la altul.

De exemplu, în București, apa are o duritate estimată între 14 și 18 °dH, ceea ce o plasează în categoria moderat dură. În Cluj-Napoca, valorile sunt similare, între 10 și 14 °dH. În Iași, apa este mai dură, cu valori între 18 și 22 °dH, iar în Constanța poate ajunge chiar la 24 °dH, fiind considerată foarte dură. Timișoara are o apă moderat dură, cu valori între 12 și 16 °dH, în timp ce Brașovul beneficiază de o apă mai moale, cu duritate între 8 și 12 °dH.

Dacă locuiești într-un oraș cu apă dură sau foarte dură, este foarte probabil ca petele albe să apară frecvent. În acest caz, este esențial să adaptezi modul în care folosești mașina de spălat vase. Dacă nu ești sigur de duritatea apei din zona ta, există câteva metode simple prin care o poți verifica. Poți cumpăra teste de duritate din magazinele de bricolaj sau online. Acestea constau în benzi care își schimbă culoarea în funcție de nivelul de calcar. O altă variantă este să contactezi furnizorul local de apă, care oferă de obicei informații despre duritatea apei pe site-ul oficial. Pentru cei care vor o măsurare precisă, există aparate digitale care pot indica exact nivelul de duritate, utile mai ales dacă te gândești să instalezi un dedurizator.

Pentru a preveni apariția petelor albe, este important să folosești corect mașina de spălat vase și să alegi produsele potrivite. Sarea specială pentru mașina de spălat vase ajută la dedurizarea apei și previne depunerile de calcar. Agentul de clătire asigură o uscare uniformă și reduce riscul de pete. Detergentul trebuie ales în funcție de duritatea apei din zona ta. Tabletele „all-in-one” sunt o opțiune practică, deoarece conțin detergent, sare și agent de clătire. Nu uita să cureți periodic filtrul mașinii și să alegi programe de spălare adaptate tipului de vase și gradului de murdărie.

Dacă locuiești în orașe precum Iași sau Constanța, unde apa este dură sau foarte dură, este recomandat să folosești sare și agent de clătire la fiecare ciclu de spălare. Verifică periodic nivelul de sare din mașină și ia în considerare instalarea unui dedurizator de apă dacă problema persistă. De asemenea, alege detergenți special formulați pentru apă dură, care pot reduce semnificativ apariția petelor.

Menținerea unei mașini de spălat vase în stare bună presupune câteva obiceiuri simple. Verifică și completează regulat rezervorul de sare și agent de clătire. Curăță filtrul și interiorul mașinii o dată pe lună. Nu supraîncărca mașina și nu bloca jeturile de apă. Folosește programe adaptate tipului de vase și gradului de murdărie.

Mașina de spălat vase poate fi un aliat de încredere în bucătărie, dar pentru a obține rezultate impecabile, este esențial să înțelegi cum funcționează în raport cu duritatea apei. Cu câteva ajustări simple și produse potrivite, poți spune adio petelor albe și te poți bucura de pahare strălucitoare zi de zi.

Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie
Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie
Guvernul a adoptat joi, 28 august, o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevede că plafonul naţional de scutire de TVA pentru...
#pahare, #sticla, #pete albe, #vase, #masina spalat vase , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sănătatea sexuală, un subiect fără tabu: De ce controlul medical periodic este un act de responsabilitate
  2. Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
  3. Top 3 ajutoare ce nu trebuie să lipsească din bucătăria ta
  4. Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
  5. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  6. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  7. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților
  8. Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  9. Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
  10. Diferențele culturale în jocurile de noroc