Cea mai sexy femeie din lume, dezvăluire intimă: ”Bărbaților le place golful și sânii” VIDEO

Paige Renee Spiranac (29 de ani) a primit recent din partea revistei Maxim distincția pentru cea mai sexy femeie din lume. Americanca are milioane de urmăritori pe rețelele sociale și profită din plin de pe urma acestora.

Frumoasa blondină a cochetat până în 2016 cu turneele profesioniste de golf, însă a fost intens criticată pentru că își folosește aspectul fizic pentru a fi invitată la marile competiții. Retrasă din activitate, Paige și-a concentrat atenția în mediul virtual, reușind să atragă atenția inclusiv cu lecțiile de golf pe care le oferă.

Cu peste 3,6 milioane de admiratori pe Instagram, americanca a devenit o influenceriță extrem de căutată, iar tariful său pentru o singură postare pe Instagram se ridică la peste 10.000 de euro.

Zilele trecute, pe Twitter, Paige Spiranac a făcut o dezvăluire intimă. ”Bărbaților le place golful și sânii”, a recunoscut fosta sportivă.

This just in. Men like golf and boobs. https://t.co/npsesP4B4t