Cel mai așteptat calendar al anului 2024 e gata: „Un dar de la Dumnezeu”! FOTO

Paige Spiranac (30 de ani), fostă jucătoare profesionistă de golf, a lansat calendarul pe anul 2024, după ce ediția din acest an a fost numită "un dar de la Dumnezeu".

Americanca este în continuare prezentă la competiții, dar de amatori, însă mare parte din popularitatea sa se datorează fizicului pe care îl are și ținutelor sexy pe care le poartă.

Paige Spiranac a fost încântată să dezvăluie că e gata calendarul pe 2024, în care le oferă fanilor ei 12 fotografii incendiare pe care să le privească din ianuarie până în decembrie.

„Calendarul meu 2024 este aici. Îl puteți lua chiar acum. Aceasta are de toate: bikini, golf și atât de multe look-uri foarte distractive. L-am actualizat față de anul trecut, așa că are un finisaj mai lucios, se simte un pic mai bine și arată uimitor. Sunt foarte entuziasmată să vedeți asta după atâta muncă. Eu am aranjat, eu am făcut totul, iar mama mea a filmat din nou anul acesta, ceea ce devine o tradiție foarte amuzantă”, a anunțat ea pe rețelele sociale, unde se precizează și prețul pentru care poate fi cumpărat, acesta fiind de 32 de dolari.

https://www.prosport.ro/alte-sporturi/rugby/rugby-sarac-presedinte-bogat-case-apartamente-masini-ceasuri-bijuterii-si-obiecte-de-arta-cum-arata-declaratia-de-avere-a-lui-alin-petrache-seful-federatiei-romane-de-rugby-special-19755092

Ads