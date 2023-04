Surpriza colosală de care a avut parte cea mai frumoasă femeie din lume: ”Să fie afișat la Luvru” FOTO

Fosta jucătoare de golf Paige Renee Spiranac (29 de ani) a primit ]n 2022 din partea revistei Maxim distincția pentru cea mai sexy femeie din lume. Americanca are milioane de urmăritori pe Instagram și profită din plin de pe urma acestora

Frumoasa blondină a cochetat până în 2016 cu turneele profesioniste de golf, însă a fost intens criticată pentru că își folosește aspectul fizic pentru a fi invitată la marile competiții. Retrasă din activitate, Paige și-a concentrat atenția în mediul virtual, reușind să atragă atenția inclusiv cu lecțiile de golf pe care le oferă.

La un ultim turneu de golf la care a fost invitată, americanca a avut parte de o surpriză uriașă, un admirator prezentându-se cu un prosop pe care era afișată o imagine sexy cu Paige.

”Să fie afișat la Luvru”, a menționat Paige Spiranac pe Twitter, alături de fotografia în care apare alături de fanul respectiv.

Hang it in the Louvre @RiggsBarstool pic.twitter.com/IromVtjZER