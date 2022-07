Se scumpește pâinea. Petre Daea a calculat cât costă drumul bobului de grâu de pe ogoare până în „valțurile morii”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunţă că cea mai mare parte din producţia de grâu a fost recoltată, iar România are stocuri pentru a asigura consumul intern şi pentru a şi exporta. În ceea ce priveşte preţul pâinii, ministrul explică faptul că majorarea costurilor de producţie se va regăsi în produsul finit.

„Mai avem suprafeţe puţine de recoltat, sunt zone izolate în mod deosebit în partea de nord. (...) Până la această dată, în România am recoltat şi am introdus în magazie, practic suntem stăpâni pe producţie - pentru că fermierul este stăpân pe producţie atunci şi numai atunci când o are în magazie, când magazia e încuiată şi cheia e la el - la această dată avem cantitatea de grâu necesară consumului intern al României şi disponibilităţi pentru export. Avem pâine în România”, a afirmat Petre Daea, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Ministrul spune, întrebat fiind dacă pâinea va fi mai scumpă, că majorarea preţurilor la combustibili şi energie se va regăsi în costul pâinii.

Prețul motorinei și al energiei electrice cresc costurile de producție

„Aici este o întrebare la care eu pot să dau un răspuns gândindu-mă la faptul că acuma se produce mai scump grâul. Grâul este mai scump acuma pentru că s-a produs mai scump. Eu nu sunt adeptul acelora care spun că piaţa face preţul. Nu! Piaţa stabilizează preţul, dar preţul este făcut din elementele de cost. Fermierii au preţul cu motorina mai scumpă, cu îngrăşăminte mai scumpe, cu insecto-fungicide mai scumpe, cu forţă de muncă mai scumpă şi momentul în care bobul de grâu realizat şi adus în magazie şi se transportă la moară tot cu motorină mai scumpă. Când ajunge la moară intră în valţurile morii şi de întâlneşte cu energie mai scumpă. Pleacă de acolo pe motorină care e mai scumpă, se întâlneşte în cuptorul de pâine cu gaze mai scumpe. Şi atunci unde se descarcă acest preţ decât la sfârşitul lui, că altminteri, dacă nu găseşte corespondent în cumpărare, producătorul intră în faliment. (...) Avem pâine în România, e adevărat, mai scumpă, datorită procesului tehnologic şi a elementelor de cheltuieli respective care se înmănunchează în costul de producţie la sfârşitul realizării produsului ca atare”, a adăugat Daea.

Ministrul a explicat că producătorii agricoli „nu solicită preţuri mari că doresc” ci pentru a-şi acoperi cheltuielile de producţie.

Ads