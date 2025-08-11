Amenințarea șefului armatei pakistaneze: „Suntem o națiune nucleară. Dacă vedem că ne prăbușim, vom trage după noi jumătate din lume”

Un discurs atribuit șefului armatei pakistaneze, feldmareșalul Asim Munir, rostit în cadrul unei cine oficiale în Florida, a stârnit îngrijorări la nivel internațional, după ce publicația indiană ThePrint a relatat că militarul de rang înalt ar fi lansat un avertisment cu tentă nucleară fără precedent: „Suntem o națiune nucleară. Dacă vedem că ne prăbușim, vom trage după noi jumătate din lume”.

Declarațiile, nedezmințite categoric de autoritățile de la Islamabad, vin într-un moment de tensiuni reînnoite între India și Pakistan, două state vecine aflate în posesia armelor nucleare și cu un istoric lung de conflicte — deschise sau latente — în regiunea disputată Kashmir.

Mesaje belicoase și amenințări asupra infrastructurii critice

Potrivit sursei citate, feldmareșalul Munir le-ar fi spus invitaților că Pakistanul nu va ezita să lovească infrastructura vitală a Indiei: „Vom aștepta ca India să construiască un baraj, iar când o va face, îl vom distruge cu zece rachete”. El ar fi invocat râul Indus — resursă strategică asupra căreia cele două țări au o dispută de decenii — subliniind că „nu este proprietatea de familie a indienilor” și că Pakistanul „nu duce lipsă de rachete, slavă Domnului”.

Munir, aflat la conducerea armatei pakistaneze din 2022, se afla în SUA pentru a participa la ceremonia de retragere a generalului Michael Kurilla, fost comandant al Comandamentului Central al Statelor Unite.

Oficialii pakistanezi au negat formularea exactă a declarației despre „prăbușirea globală”, susținând că mesajul real a fost unul de avertisment privind riscurile escaladării: „Agresiunea Indiei a adus regiunea în pragul unui conflict bilateral periculos, în care orice eroare de calcul poate avea consecințe grave”.

Indignare la New Delhi și reacție diplomatică reținută din partea SUA

Ministerul de Externe al Indiei a reacționat cu severitate, criticând retorica nucleară a Islamabadului drept „tipică” și „iresponsabilă”. „Comunitatea internațională poate trage concluziile necesare privind caracterul periculos al unor astfel de declarații”, a spus un purtător de cuvânt al MAE indian. Oficialul a adăugat că este „regretabil” ca asemenea afirmații să fie făcute pe teritoriul unui „stat prieten” — aluzie directă la Statele Unite.

Contextul este și mai sensibil în lumina conflictului recent din luna mai, când un atentat asupra turiștilor din Kashmirul indian a provocat 26 de victime civile și a degenerat într-o confruntare militară de amploare între cele două state. Fiecare parte a acuzat cealaltă de încălcarea armistițiului. Președintele Donald Trump a anunțat public încheierea unei înțelegeri de încetare a focului, dar, la doar câteva ore după declarație, mai multe explozii s-au produs în două orașe din Kashmirul indian.

Vizita lui Munir la Casa Albă a enervat India

În iunie, India a transmis o notă diplomatică de protest administrației americane după ce feldmareșalul Munir a fost invitat la un prânz oficial la Casa Albă, în ciuda tensiunilor crescânde. Potrivit unor analiști citați de presa internațională, apropierea lui Trump de Islamabad și acordul de încetare a focului încheiat pe 10 mai cu Pakistanul au alimentat un nou episod de răcire a relațiilor bilaterale dintre India și SUA.

Ministerul de Externe pakistanez a declarat, între timp, că „rămâne angajat în implementarea sinceră” a armistițiului, adăugând că „în ciuda încălcărilor comise de India în anumite zone, forțele noastre gestionează situația cu responsabilitate și reținere”.

O escaladare periculoasă, cu implicații globale

Retorica nucleară, chiar și într-un cadru informal, scoate în evidență fragilitatea echilibrului strategic în Asia de Sud. Cu ambele state înarmate nuclear și cu un istoric de războaie și tensiuni nerezolvate, orice derapaj verbal sau incident militar are potențialul de a se transforma într-un conflict major.

Deși Islamabadul încearcă să-și nuanțeze poziția, tonul agresiv al declarațiilor atribuite celui mai înalt lider militar pakistanez alimentează temeri reale privind disponibilitatea de a recurge la măsuri extreme în cazul unei crize.

Într-un moment în care diplomația globală este concentrată pe conflictul din Ucraina și pe redeschiderea canalelor de comunicare între marile puteri, escaladarea tensiunilor indo-pakistaneze readuce în prim-plan o zonă a lumii cu potențial de destabilizare globală — și cu degetul mai aproape de butonul nuclear decât oricând în ultimul deceniu.

