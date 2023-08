Fostul premier al Pakistanului a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Imran Khan respinge acuzațiile de corupție

Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, a fost găsit vinovat de corupţie de un judecător, sâmbătă, şi condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-o speţă privind cadourile pe care le-ar fi primit şi vândut ilegal pe când era şef al executivului, a anunţat televiziunea de stat, citată de AFP. Potrivit avocatului său, Khan a fost deja arestat, scrie Reuters.

"Judecătorul Humayun Dilawar a anunţat că implicarea în practici de corupţie a fost dovedită", a transmis televiziunea pakistaneză.

Imran Khan, prim-ministru până în aprilie 2022 şi care neagă acuzaţiile, nu a fost prezent la audieri. Judecătorul a ordonat arestarea sa.

