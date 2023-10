Nici n-au știut cum să se bucure! Naționala care a câștigat pentru prima dată în istoria CM

Naționala de fotbal a Pakistanului a obținut o victorie istorică în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, zona asiatică.

Clasată pe locul 197 în clasamentul FIFA, Pakistan a eliminat Cambodgia (locul 177) în prima fază a preliminariilor, calificându-se în faza grupelor.

După 0-0 în Cambodgia, Pakistan a învins acasă cu 1-0, acesta fiind primul ei succes din 2018 încoace și prima victorie din istorie în preliminariile Campionatelor Mondiale.

Astfel, Pakistan va evolua în continuare într-o grupă cu Arabia Saudită, Iordania și Tadjikistan.

