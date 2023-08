Imagini inumane filmate pe vârful K2 din Pakistan: mai mulți alpiniști, filmați în timp ce pășeau peste un șerpaș muribund

Un adevarat scandal a izbucnit după ce au apărut imagini incredibile filmate pe vârful K2 din Pakistan unde un șerpaș accidentat a fost lăsat să moară în timp ce mai mulți alpiniști trec pur și simplu peste corpul său pentru a ajunge în vârf. Printre aceștia, norvegianca Kristin Harila, proaspăta deținătoare a recordului de viteză în escaladarea celor mai înalți 14 munți ai lumii. Alpinista se apără și spune că nu a fost organizată o operațiune de salvare deoarece pakistanezul nu mai putea fi salvat.

Kristin Harila a declarat pentru BBC că ea și echipa ei au încercat totul pentru a-l ajuta în condiții periculoase.

Norvegianca se îndrepta spre vârful K2 pentru a-și asigura un record mondial și a deveni cel mai rapid alpinist care a escaladat toate vârfurile de peste 8.000 m.

În timpul ascensiunii din 27 iulie, șeprașul Mohammad Hassan ar fi căzut de pe o potecă extrem de îngustă cunoscută sub numele de blocaj.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ