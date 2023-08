Salvatorii din Pakistan i-au scos în siguranţă pe toţi cei şapte copii şi pe un bărbat după ce telecabina în care se aflau a rămas blocată, marţi, la înălţime, deasupra unei prăpăstii adânci, suspendată de un singur fir, un calvar care a durat mai mult de 15 ore, relatează Reuters.

Operaţiunea de mare risc a fost finalizată cu succes la lăsarea nopţii. "Toţi copiii au fost salvaţi cu succes şi în siguranţă", a anunţat premierul interimar Anwaar-ul-Haq Kakar într-o postare pe platforma X (Twitter). Telecabina a rămas suspendată într-o parte, pe un fir, dis-de-dimineaţă, după ce al doilea fir pe care rula s-a rupt.

"O măreaţă muncă de echipă din partea armatei, a departamentelor de salvare, a administraţiei districtuale, precum şi a localnicilor", a comentat premierul interimar.

🚨All Civilians have SAVED all the children who were stuck in the chairlift! #Battagram #Pakistan #Battagram #helicopter #chairlift #helicopter #chairlift pic.twitter.com/PtfaFrte3d