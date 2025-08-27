Simion îl imită din nou pe Trump. Ar vrea expulzarea a 5 pakistanezi care au vânat lebede pe Argeș. Președintele american acuza migranții din Haiti că mănâncă pisicile și câinii locuitorilor din Ohio

Miercuri, 27 August 2025, ora 20:20
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

Două lebede albe, aflate într-o stare precară de sănătate, au fost salvate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov dintr-o gospodărie din comuna Copăceni. Cinci cetățeni pakistanezi sunt cercetați penal în dosarul deschis în acest caz, fiind suspectați de rănirea animalelor cu intenție și uciderea sau capturarea intenționată a acestora.

Liderul AUR, George Simion, a postat miercuri, 27 august, pe pagina personală de Facebook filmarea în care sunt surprinși cei 5 pakistanezi care vânează lebedele pe râul Argeș. În comentariul la videoclip, Simion și-a întrebat urmăritorii: „Ar trebui expulzați acești indivizi? DA / NU”

Prin mesajul său, George Simion îl imită, din nou, pe Donald Trump. În timpul campaniei electorale pentru Casa Albă, președintele american acuza migranții din Haiti că mănâncă pisicile și câinii locuitorilor din Springfield, statul Ohio.

Într-o emisiune transmisă de Univision, post TV de limbă spaniolă din SUA, Donald Trump a primit întrebări de la public. Jose Saralegui, un inginer american născut în Mexic, i-a cerut explicații lui Trump cu privire la acuzațiile sale că imigranții "vă mănâncă pisicile și câinii!", care au fost negate de autoritățile locale și sunt lipsite de orice dovadă.

„În timpul campaniei electorale au fost folosite unele teorii conspiraționiste (...) Autoritățile locale au clarificat că haitienii nu au mâncat câini și pisici. Totuși, vreți să revocați permisul legal de ședere al lor în țară. Vă întreb cu respect: Chiar credeți că acești oameni au mâncat animale de companie?”, a întrebat republicanul în vârstă de 67 de ani.

„Asta a fost raportat. Eu doar am spus ce a fost raportat, și au mâncat și alte lucruri pe care nu ar fi trebuit să le mănânce. Eu doar raportez. Am fost acolo și mă mai duc acolo și vom cerceta. Și voi oferi un raport complet când se va întâmpla asta. A fost în ziare și s-a publicat destul de mult”, a răspuns Donald Trump, citat de Deadline.com.

Totul ar fi pornit de la o postare pe Facebook a unei americance, a cărei pisică dispăruse, și care i-a acuzat pe vecinii haitieni că au ucis și mâncat animalul. După ce pisica a revenit acasă (animalul a petrecut câteva zile în subsolul casei), femeia și-a cerut scuze, însă echipa de campanie a lui Trump a continuat să susțină declarațiile președintelui.

