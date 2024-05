Palatul lui Putin din Munții Altai, distrus de un incendiu misterios. Flăcările ar fi izbucnit dintr-o ascunzătoare secretă FOTO

Un incendiu misterios a distrus o parte a palatului frecventat de Vladimir Putin din Munții Altai, situat în zona de centru-sud a Rusiei, lângă frontiera Rusiei cu Mongolia și Kazahstan.

Flăcările ar fi izbucnit într-o ascunzătoare secretă despre care se spune că ar fi echipată cu un buncăr nuclear subteran extins. În zonă ar avea amenajată și un spațiu dedicat băilor ”medicinale” cu sânge extras din coarne de cerb, despre care se crede că ar menține un corp tânăr și potent sexual, susține dailymail.

Una dintre clădirile din complex - unde Putin l-a distrat cândva pe fostul premier italian Silvio Berlusconi - a fost distrusă complet de incendiu.

