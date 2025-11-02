Fostul prinț Andrew a organizat un tur privat la Buckingham pentru firma cu care avea afaceri soția sa. „Nu voiau să știe că ne întâlnim cu Elisabeta. Nu se simțea prea bine”

Andrew Mountbatten Windsor a aranjat un tur privat al Palatului Buckingham în timp ce regretata Regină se afla în reședință, pentru oameni de afaceri de la o firmă de minat criptomonede care au fost de acord să plătească fostei sale soții până la 1,4 milioane de lire sterline.

Jay Bloom și colegul său, Michael Evers, au fost conduși prin porțile palatului cu propria mașină a fostului prinț, după ce au fost preluați de la hotelul lor de cinci stele din Knightsbridge pentru vizita din iunie 2019, dezvăluie BBC.

Compania lor, Pegasus Group Holdings, pe care Bloom a co-fondat-o, a angajat-o pe Sarah Ferguson ca „ambasador de brand” pentru o schemă de minat criptomonede care avea să piardă milioane de investitori atunci când a eșuat mai puțin de un an mai târziu.

Bloom, un antreprenor care înființase anterior un muzeu cu tematică mafiotă eșuat în Las Vegas, și Evers, un fost actor, au fost primiți și escortați în interiorul palatului.

Evers a declarat pentru BBC că s-au întâlnit apoi cu Regina, deși Bloom a contestat acest lucru.

Atât Evers, cât și Bloom au fost invitați de prințul de atunci la evenimentul său Pitch@Palace - o competiție de prezentare a afacerilor în stilul Dragons' Den - la Palatul St. James din apropiere, mai târziu în acea zi, și au luat cina în acea seară cu Andrew, doamna Ferguson și fiica lor, Prințesa Beatrice.

Ads

Sara Ferguson lucra cu Pegasus Group Holdings în momentul vizitei la palat, în timp ce era Ducesă de York, pentru a promova planurile de utilizare a miilor de generatoare de energie solară pentru a mina Bitcoin într-un loc îndepărtat din deșertul Arizona.

Dar proiectul a eșuat în cele din urmă, doar 615 din cele 16.000 de generatoare planificate fiind achiziționate și doar 33.779 de dolari (aproximativ 25.000 de lire sterline) în criptomonede fiind minate.

În aprilie 2021, unii investitori au intentat acțiuni în justiție, susținând că milioane de dolari din fondurile investitorilor nu au fost contabilizate. Un tribunal le-a acordat investitorilor 4,1 milioane de dolari, dar Bloom solicită permisiunea de a face apel.

Dezvăluirile adaugă semne de întrebare tot mai mari despre modul în care Andrew și fosta sa soție și-au finanțat stilul de viață, precum și îngrijorărilor de lungă durată cu privire la conexiunile lor de afaceri și la faptul că prințul de atunci și-ar fi putut folosi titlurile și conexiunile regale în scopuri personale.

Ads

Joi seară, Palatul Buckingham a anunțat că a început procesul formal de deposedare a titlurilor regale de către Andrew și că acesta își va pierde conacul din Windsor, în urma criticilor intense la adresa legăturilor sale cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein.

Andrew și dna Ferguson nu au răspuns la o listă detaliată de întrebări despre implicarea lor cu Bloom și cu proiectul de minerit de criptomonede.

Sarah Ferguson a fost plătită cu peste 200.000 de lire sterline pentru munca sa în cadrul companiei, iar un contract divulgat dezvăluie că urma să primească un bonus separat în valoare de 1,2 milioane de lire sterline.

De asemenea, a primit o participație la afacere, care propunea utilizarea generatoarelor solare pentru a reduce costul calculelor computerizate consumatoare de energie necesare pentru a genera sau „mina” moneda digitală Bitcoin.

Contractul ei stipula că avea nevoie de călătorii la clasa întâi, hoteluri de cinci stele și serviciile unui coafor și make-up artist pentru maximum patru „evenimente de networking” la care urma să participe în numele companiei.

Ads

Se preciza că nu „se prezenta drept expertă în industria solară” și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru „informațiile legate de industrie sau evaluările comerciale” folosite ca bază pentru declarațiile sale de promovare a companiei.

Cum a avut loc vizita celor doi

Pe lângă un tur al Lojei Regale, Andrew și fosta sa soție au aranjat ca cei doi să viziteze Palatul Buckingham într-o zi din iunie 2019, când acesta era închis publicului.

Au fost preluați de la hotelul lor din Knightsbridge de către un șofer oficial, într-un Range Rover albastru închis folosit de Andrew, și au trecut prin porțile palatului la începutul după-amiezii.

Odată ajunși înăuntru, au fost duși în curtea interioară, unde o femeie îi aștepta. Un videoclip filmat de bărbați din interiorul mașinii le-a surprins sosirea.

Un fost angajat al Casei Regale, care a vizionat filmările, a declarat pentru BBC News că era clar că personalul de securitate al palatului de la poartă aștepta vehiculul.

„Rampa a fost coborâtă înainte ca ei să iasă să vorbească cu șoferul”, au spus ei. „Aceasta era primirea la care ne-am fi așteptat dacă am fi transportat un membru al Familiei Regale.”

Ads

Ce s-a întâmplat odată ce au intrat înăuntru este contestat de cei doi bărbați.

Evers a spus că li s-a spus dinainte că vor avea ocazia să se întâlnească cu Regina. Dar odată ajuns acolo, a spus că personalul i-a spus că nu are voie să facă fotografii.

„Nu voiau ca nimeni să știe că ne întâlnim cu Elisabeta. Și a fost foarte, foarte scurt, nu se simțea prea bine, așa că a fost mai mult ca un salut și în treacăt. Fără atingeri sau ceva de genul”, a spus el.

El a spus că nu a fost o întâlnire formală, „a fost doar ca un rapid «salut, la revedere»”.

Regina se afla în reședință în acea zi, programul ei publicat incluzând audiența săptămânală regulată cu prim-ministrul. Palatul nu a putut confirma sau infirma dacă prezentarea cu cei doi bărbați a avut loc.

Răspunzând la întrebările trimise prin e-mail, Bloom a spus inițial că a decis să viziteze palatul doar ca turist. Ulterior, a spus că singura persoană pe care a întâlnit-o la palat a fost un „membru al personalului”.

Când i s-au prezentat dovezi de pe propriile rețele de socializare, care includeau filmări cu el fiind adus cu mașina în palat și comentarii despre timpul petrecut cu Andrew, și despre existența „pozelor pe care le pot posta, pozelor pe care nu le pot posta și apoi lucrurilor pe care nu le-am putut fotografia... lol”, Bloom a spus că și-a amintit greșit.

Apoi a recunoscut că „a fost de fapt condus la biroul lui Andrew și i-a mulțumit pentru mașină și pentru că el și Sarah au organizat turul”.

A negat că s-ar fi întâlnit vreodată sau ar fi fost în aceeași cameră cu regretata Regină.

Bloom a făcut o a doua vizită la Palatul Buckingham în iulie 2019, arată fotografiile. Pe rețelele de socializare, a făcut o referire aparent în glumă la „întâlnirea cu Alteța Sa Regală”.

Ads