Se închid porțile la Cotroceni. Când vor putea românii vizita din nou grădinile Palatului

Administrația Prezidențială a României a anunțat programul de vizitare al Complexului „Palatul Cotroceni” în sezonul rece. Spațiile exterioare vor fi închise până în 2026, în timp ce spațiile interioare vor continua să fie disponibile pentru vizitatori, inclusiv sâmbăta și duminica, se arată în comunicatul de joi, 30 octombrie.

”Având în vedere apropierea sezonului rece, vă informăm că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni” va fi temporar suspendată.

Evenimentul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” va reveni în format complet începând cu luna aprilie 2026, după Sărbătoarea Sfintelor Paști, în funcție de condițiile meteorologice.

Pe durata sezonului rece, vizitatorii sunt în continuare bineveniți pentru tururile interioare, cu mențiunea că traseul de vizitare va suferi ajustări. Muzeul Național Cotroceni va anunța din timp toate detaliile legate de noul traseu”, a transmis Administrația Prezidențială.

Programul de vizitare rămâne neschimbat, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 09:00 și 17:00.

Accesul se face prin Punctul de Control - Pavilion acces vizitatori muzeu, situat pe Șoseaua Cotroceni.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm să descoperiți istoria și patrimoniul Palatului Cotroceni chiar și în sezonul rece!”, a transmis Administrația Prezidențială a României.

