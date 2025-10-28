Schimbări la vizitele la Palatul Cotroceni, după ce a fost deschis de Ilie Bolojan. Cât costă biletele

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:13
Porțile Deschise la Palatul Cotroceni devin permanente sub Nicușor Dan FOTO captură video YouTube /HaiKuNoi

Muzeul Naţional Cotroceni anunţă un nou format de vizitare pentru zilele de sâmbătă şi duminică, valabil începând cu data de 1 noiembrie, accesul în spaţiile exterioare din cadrul Complexului "Palat Cotroceni" urmând să fie suspendat în sezonul rece.

"În perioada sezonului rece, accesul în spaţiile exterioare din cadrul Complexului "Palat Cotroceni" va fi suspendat. Spaţiile interioare, respectiv o parte a sălilor de protocol ale Administraţiei Prezidenţiale, Muzeul Naţional Cotroceni (MNC) şi Biserica rămân în continuare deschise vizitatorilor", a informat, marţi, instituţia muzeală.

La fiecare sfârşit de săptămână, în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 9:00 - 17:00 (ora 16:00 - ultima intrare), publicul va putea vizita etajele I şi II ale muzeului (saloanele oficiale şi apartamentele familiilor regale), precum şi următoarele spaţii ale Administraţiei Prezidenţiale: Sala Unirii, Galeria Basarabilor şi Sala de Spectacole.

Accesul se va face, la fel ca în celelalte zile ale săptămânii, pe la poarta muzeului din Şoseaua Cotroceni, de unde se vor putea cumpăra biletele de acces. Biletele se pot achiziţiona şi online, de pe platformele IaBilet sau BookTes.

Tarifele de vizitare (Muzeul Naţional Cotroceni + saloanele de reprezentare ale Administraţiei Prezidenţiale) sunt: adulţi - 70 de lei; elevi/studenţi - 17,5 lei şi pensionari - 35 de lei.

Vizitarea interioarelor Complexului Palat Cotroceni, în zilele de sâmbătă şi duminică, se face fără programare prealabilă şi fără ghidaj.

Alături de alte instituţii, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al Muzeului Naţional Cotroceni.

