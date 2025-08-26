Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie

Președinția franceză a răspuns cu sarcasm la postarea unui internaut care pretindea că 500 de persoane au fost angajate pentru a-l aclama pe șeful statului în ziua paradei de 14 iulie, relatează Le Figaro.

Sâmbătă, un anume Jacques Renardière a avut un mare succes pe rețelele sociale repostând aparent un mic anunț de acum câteva săptămâni, în care se propuneau servicii de figurant cu ocazia paradei de 14 iulie de pe Champs-Élysées. Oferta de muncă, pretinde utilizatorul, ar fi fost emisă de o companie de producție ce căuta 500 de persoane „pentru a completa și garanta o mulțime entuziastă pentru baia de mulțime a președintelui”.

„14 iulie 2025, 500 de figuranți au fost recrutați de societatea AusseCourtPublic Prod pentru a-l încuraja pe Macron, pentru o plată de 98 de euro. Contactați-ne pe [email protected]” - a scris Jacques Renardière.

În plus, Jacques Renardière a distribuit un videoclip al ceremoniei din 14 iulie în care președintele intră în contact cu spectatorii veniți să-l aclame: strânge mâini, face selfie-uri, discută cu o doamnă în vârstă, vizibil o admiratoare... Toate aceste persoane ar fi, conform acestei teorii, actori recrutați pentru a da impresia că președintele se bucură de o anumită popularitate. În total, postarea a primit peste 6.000 de aprecieri și a fost redistribuită de peste 4.000 de ori.

Confruntat cu amploarea pe care a luat-o această polemică pe rețelele sociale, Palatul Élysée a decis să reacționeze duminică și a redistribuit postarea pe propriul cont cu o ștampilă roșie „Fals” și următoarea legendă: „Cu cât e mai mare, cu atât trece mai ușor”, o negare laconică ce a strâns 3.000 de „like”-uri.

În comentarii, mai mulți internauți nu par convinși de această apărare. „Nu erau 500 de figuranți, ci ultimii 500 de membri ai Renaissance, nu are NICIO LEGĂTURĂ”, comentează ironic unul dintre ei. Altul se arată indulgent: „Nu e grav să apelezi la figuranți. E chiar normal când ai 15%”.

Nu este prima dată când serviciul de comunicare al Élysée intervine pentru a dezminți un zvon. În martie 2025, când site-ul Blast a afirmat că președintele intenționa să cumpere un Aston Martin în valoare de 200.000 de euro, Élysée a denunțat „o minciună sfruntată”.

În luna mai, departamentul de comunicare a folosit sarcasmul în legătură cu o fotografie a lui Emmanuel Macron într-un tren spre Kiev, care s-a răspândit pe rețelele sociale cu legenda că încerca să ascundă un pachet de cocaină. „Când unitatea europeană deranjează, dezinformarea ajunge până la a face să pară că o simplă batistă este drog”, au scris colaboratorii lui Emmanuel Macron.

Această strategie recentă de comunicare, care vizează să răspundă frontal la atacuri, cu umor, chiar cu aroganță, prezintă un risc evident: să facă publicitate conținutului. Întrebat de Le Figaro cu privire la această alegere, în aprilie, departamentul de comunicare al președintelui a explicat această nouă practică: „Într-o perioadă de recrudescență a informațiilor false, numai prin dezmințirea imediată a acestora și prin eliminarea lor din fașă se poate evita concretizarea potențialului lor viral”. Este o muncă fără sfârșit, dacă ar trebui să ne ocupăm de fiecare informație care circulă online despre Emmanuel Macron, conchide Le Figaro.

