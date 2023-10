Palatul Versailles a fost evacuat din nou duminică din cauza unei ameninţări anonime cu bombă, a anunţat această atracţie turistică din apropiere de Paris, în timp ce personalul de securitate cerceta incinta, informează DPA.

Aceasta este cea de-a şaptea închidere a palatului în opt zile din cauza unor alerte cu bombă. Deşi a fost arestat un suspect, ameninţările au continuat, toate dovedindu-se în cele din urmă farse.

În ultimele zile, ameninţări similare au vizat, de asemenea, sute de şcoli din Franţa, precum şi aeroporturi regionale. Potrivit autorităţilor, în spatele multor alerte false se află tineri.

Incidentele s-au înmulţit de la atacul mortal comis de un tânăr islamist asupra unui profesor din oraşul Arras (nord), în urmă cu o săptămână, trimiţând unde de şoc în întreaga Franţă.

În urma acestui asasinat, Franţa a decis să ridice din nou nivelul de alertă Vigipirate la ''urgenţă de atentat'', cel mai ridicat nivel al acestui dispozitiv de securitate, ce permite mobilizarea excepţională a mijloacelor antiteroriste.

The Palace of Versailles is being evacuated for the 7th time in the past few days.

Again it is a threat of a terror attack.

