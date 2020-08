Tariceanu: "Cel mai ridicol Guvern pe care l-am avut vreodata ramane la Palatul Victoria prin frauda si minciuna"

"In aceste ultime zile, PNL a pus la bataie toate resursele materiale ale guvernarii pentru a cumpara parlamentari in scopul ramanerii la putere. Au reusit sa pacaleasca suficient de multi ca sa mai amane plecarea de la guvernare. Chiar daca au pacalit si cumparat cativa parlamentari sunt convins ca nu i-au pacalit pe romanii care asteapta in continuare mastile promise, pensiile si alocatiile marite conform legii sau masuri reale pentru deschiderea scolii.Ziua de astazi nu este o victorie pentru PNL si Klaus Iohannis , ci este o infrangere pentru romanii care meritau sa scape de un Guvern incompetent si care, pentru ce a facut zilele astea, nu ar trebui sa se afle la Palatul Victoria , ci pe holurile Parchetelor", a mai scris liderul ALDE