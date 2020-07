Protest al medicilor in Piata Victoriei. Premierul Orban a primit o delagatie la discutii

Cativa medici au protestat in combinezoane in fata Guvernului. Medicii spun ca sunt nevoiti sa lucreze si 12 ore pe zi si ca in spitale inca nu exista suficiente materiale de protectie.Imbracati in echipamentul de protectie specific celor care intra in contact cu pacienti diagnosticati cu COVID-19, mai multi sinidcalisti din sanatate s-au aflat la Palatul Victoria , pentru a depune un memoriu adresat prim-ministrului Ludovic Orban In afara de reluarea dialogului social, ei mai cer acordarea sporurilor legale pentru toti cei care lucreaza cu pacienti bolnavi de COVID 19 sau suspecti, precum si reducerea programului de lucru adaptat la nevoile de recuperare a personalului care lucreaza purtand echipament de protectie.Conform documentului postat pe Facebook de Sindicatul Sanitas din Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, protestatarii solicita reluarea dialogului social institutionalizat la toate nivelurile, emiterea ordinului de declarare a epidemiei la nivel national, acordarea sporului pentru conditii extrem de periculoase pentru combaterea epidemiei (55%-85% ) pentru toti salariatii care lucreaza cu pacienti Covid-19 si suspecti, adaptarea conditiilor de munca la situatia epidemiologica actuala, respectiv stabilirea unui normativ de personal specific sectiilor/compartimentelor care trateaza in mod direct pacienti cu Covid-19, reducerea programului de lucru adaptat la nevoile de recuperare a personalului care lucreaza purtand echipamentul de protectie specific patologiei si asigurarea echipamentelor de protectie adecvate si suficiente, precum si identificarea unor forme de recuperare a capacitatii de munca a salariatilor din sanatate si asistenta sociala, conform petitiei postate pe Facebook de Sindicatul Sanitas din Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.De asemenea solicita sa fie identificate forme de recuperare a capacitatii de munca a celor celor care lucreaza in sanatate si in domeniul asistentei sociale, precum si cresterea salariilor la nivelul corespunzator anului 2022 si raportarea tuturor sporurilor la salariul de baza actual, dar si acordarea stimulentului de risc pentru toti salariatii din sanatate aflati in activitate in aceasta perioada.Premierul a primit o delegatie de trei persoane pentru a discuta pe marginea revendicarilor medicilor care s-au aflat in fata Palatului Victoria pentru a depune un memoriu, a anuntat Executivul.In cursul zilelor urmatoare, prim-ministrul impreuna cu ministrul Sanatatii vor continua discutiile cu reprezentantii Sindicatului Sanitas pentru solutionarea problemelor semnalate de cadrele medicale.