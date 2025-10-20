Theodor Paleologu critică extrem de dur decizia CCR privind pensiile speciale: "O crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră"

Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică extrem de dur Curtea Constituțională a României (CCR), pentru decizia de neconstituționalitate pronunțată asupra Legii pensiilor magistraților.

La data de 20 octombrie 2025, CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate care îi fusese înaintată de ICCJ cu privire la această lege. Judecătorii CCR au luat această decizie cu scorul de 5 la 4, după ce amânaseră, de două ori, să se pronunțe pe acest subiect.

"CCR a mai luat și alte decizii tîmpite, ticăloase sau rușinoase. Cea de astăzi este o crimă care pune în pericol însăși supraviețuirea democrației în țara noastră", susține fostul ministru Paleologu într-un mesaj postat pe Facebook.

Punctul său de vedere a generat foarte multe comentarii. Unul dintre comentarii este acela că, de fapt, CCR n-a făcut decât să atragă atenția asupra faptului că, pe această lege, a lipsit avizul CSM (deci CCR n-a analizat decât forma, nu și fondul legii).

Acest lucru ar însemna că, teoretic, guvernul Bolojan poate întocmi un alt proiect de lege, pe care să obțină avizul CSM și, în acest fel, ar depăși obiecțiile primite din partea CCR.

Ads

Pe de altă parte, o serie de analiști politici estimează că Ilie Bolojan și-ar putea da demisia din funcția de premier, ca urmare a deciziei CCR, întrucât premierul Bolojan își asumase răspunderea, în fața Parlamentului, pentru această lege.

Ads