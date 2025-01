Theodor Paleologu și propunerile de candidați ”din trecut” la Președinție: De ce ar fi buni Meleșcanu sau Constantinescu

Theodor Paleologu, fost politician PNL și fost ministru al Culturii, a lansat, aparent în glumă, câteva propuneri de personalități care să candideze în alegerile prezidențiale din România, în anul 2025.

Paleologu a prezentat aceste propuneri într-o emisiune la postul Digi FM, în ziua de 8 ianuarie 2025.

"Mi-am început ziua stând de vorbă cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.

Am povestit bancuri, am identificat eventuali candidați vintage la prezidențiale (Emil Constantinescu, Meleșcanu, Tăriceanu), am formulat o prioritate: prostia trebuie introdusă pe agenda CSAT ca amenințare pentru siguranța națională", a precizat Paleologu într-o postare pe Facebook.

În emisiunea de la Digi FM, Paleologu a susținut că i-a venit ideea să facă propuneri de prezidențiabili "din trecut" după ce a aflat că nu mai candidează Crin Antonescu.

"Dacă tot s-a suspendat sau auto-suspendat Crin Antonescu, mă gândeam și eu să fac propuneri din trecut. De ce nu Meleșcanu? A fost în toate partidele, în foarte multe partide. Valeriu Stoica nu, că nu e destul de în vârstă. Trebuie ceva mai expirat, răsuflat. Stolojan? Mitzura Arghezi nu mai există. (...) Cei care au stat mai mult de cinci ani au sfârșit prin a fi detestați de foarte multă lume. Emil Constantinescu stă mai bine, că l-a uitat lumea. De ce nu Emil Constantinescu, asta e ideea strălucită, cum de nu le-a venit marilor strategi Bolojan și Ciolacu", a susținut, ironic, Theodor Paleologu.

El a confirmat că știe că chiar el a fost pus pe o listă de propuneri pentru funcția de șef al statului, dar a susținut că o asemenea candidatură nu-l interesează.

Pe de altă parte, Theodor Paleologu a dezvăluit că a petrecut Revelionul la Paris și a recunoscut că nu-i place Revelionul în București: "Toți demenții ăștia cu pocnitorile, se sperie pisicile... E oribil! Parcă e război civil".

