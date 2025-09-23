Recunoașterea Palestinei ca stat suveran a cunoscut, în ultimele săptămâni, un avânt diplomatic neașteptat. După decenii în care chestiunea părea înghețată în repetiția acelorași formule de compromis și învinuiri reciproce, Marea Britanie, Canada și Australia – aliați tradiționali ai Israelului – au anunțat oficial că susțin ideea unui stat palestinian viabil. O mișcare cu valoare simbolică puternică, dar și cu o întrebare esențială în subtext: cine ar conduce, de fapt, acest stat?

Invitat la începutul lunii la prestigiosul institut Chatham House din Londra, diplomatului palestinian Husam Zomlot nu i-a fost greu să citească momentul: „Ceea ce veți vedea la New York ar putea fi ultima încercare reală de a implementa soluția celor două state. Să nu o lăsăm să eșueze.”

Câteva săptămâni mai târziu, momentul istoric s-a produs. Și totuși, între gestul diplomatic și realitatea de pe teren rămâne o prăpastie care se adâncește: Ce înseamnă, astăzi, Palestina? Și cine o poate reprezenta cu legitimitate?

Un stat fără teritoriu, fără unitate și fără guvern funcțional

Conform Convenției de la Montevideo din 1933, patru criterii definesc un stat: populație permanentă, teritoriu definit, guvern funcțional și capacitate de a intra în relații internaționale. Palestina bifează, cu rezerve, două dintre ele. Are o populație – aflată însă într-un exod forțat continuu, în special după războiul din Gaza din 2023. Și are reprezentanți diplomați activi, precum Zomlot, ceea ce sugerează o capacitate de dialog extern.

Dar lipsesc două condiții esențiale: granițe clare și un guvern legitim, capabil să vorbească în numele tuturor palestinienilor.

Teritoriile revendicate – Cisiordania, Gaza și Ierusalimul de Est – sunt fie ocupate, fie devastate, fie complet izolate una de cealaltă. Din 1948 încoace, Gaza și Cisiordania nu au fost niciodată unite administrativ, iar conflictul intern dintre Hamas și Fatah, agravat după ruptura sângeroasă din 2007, a închis definitiv poarta unei guvernări comune.

Mai grav este faptul că ultimele alegeri în teritoriile palestiniene au avut loc în 2006. Generațiile tinere – care formează majoritatea populației – nu au pus niciodată ștampila pe un buletin de vot. Legitimitatea liderilor actuali este, astfel, nu doar contestată, ci aproape inexistentă.

Cine ar putea conduce un stat palestinian, dacă ar fi creat?

Un nume revine obsesiv în orice conversație serioasă despre viitorul Palestinei: Marwan Barghouti. Încarcerat din 2002 într-o închisoare israeliană, acuzat (și condamnat) pentru implicarea în atacuri în timpul celei de-a doua Intifade, Barghouti rămâne figura politică cu cea mai mare popularitate în rândul palestinienilor, potrivit sondajelor.

În mod ironic – sau tragic – palestinienii se uită către un deținut politic de 66 de ani, vizibil slăbit, umilit public de extremiști din guvernul Netanyahu, drept singura alternativă reală la conducerea actuală a Autorității Palestiniene.

Într-o regiune unde liderii vin adesea din exil și ajung să guverneze fără control democratic (așa cum a fost și cazul lui Yasser Arafat), Barghouti are un avantaj rar: a crescut în Cisiordania, a trăit ocupația pe viu și a avut susținerea străzii, nu doar a structurilor PLO.

Însă Israelul nu dă niciun semn că ar fi dispus să-l elibereze – chiar dacă numele său apare constant pe lista de prizonieri pe care Hamas i-ar dori incluși într-un viitor schimb de ostatici.

Un proces de recunoaștere în lipsa unui proces de pace

Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu rămâne consecvent într-un singur punct: refuzul categoric al unui stat palestinian. „Toată lumea știe că eu sunt cel care, timp de decenii, a blocat crearea unui stat palestinian care ne-ar pune în pericol existența”, a declarat în februarie 2024.

În același spirit, guvernul israelian a aprobat, în luna august, un nou proiect de colonizare care ar tăia Ierusalimul de Est de Cisiordania – o lovitură simbolică și strategică dată ideii de capitală palestiniană.

Chiar și Hamas, afectat sever de războiul declanșat în octombrie 2023, a fost exclus din orice plan de viitor. Declarația de la New York, susținută de Franța, Arabia Saudită și peste 140 de state membre ONU, cere explicit renunțarea Hamas la guvernarea din Gaza și predarea armelor către o administrație unificată, sub egida Autorității Palestiniene.

Hamas, la rândul său, pretinde că este pregătit să cedeze puterea unei administrații tehnocrate independente. Dar cine o va forma? Cine o va recunoaște? Și, mai ales, cine o va proteja?

Recunoaștere fără soluție

Pentru o parte a comunității internaționale, recunoașterea Palestinei este un gest de justiție simbolică. Pentru alții, este o strategie de presiune diplomatică. Dar pentru mulți palestinieni, între care și avocata Diana Buttu, întrebarea reală este alta: la ce servește acest gest, dacă nu oprește moartea?

„Aș prefera ca aceste țări să facă ceva ca să oprească uciderea oamenilor, în loc să se concentreze pe chestiunea statului”, spune ea, cu o oboseală amară care reflectă vocea unei întregi generații.

Pe fond, problema rămâne aceeași de decenii: fără granițe, fără unitate politică și fără lideri aleși, ideea unui stat palestinian rămâne un proiect de vitrină – validat pe hârtiile ONU, dar neviabil în terenul minat al realității.

Declarația de la New York propune un plan cu termene clare, sprijin pentru reconstrucția Gazei și organizarea de alegeri palestiniene. Trump, între timp, continuă să susțină un plan vag – supranumit „Planul Riviera” – în care SUA ar avea „o poziție de proprietate pe termen lung” asupra Gazei, fără vreo mențiune clară despre Fâșia de Vest sau despre Autoritatea Palestiniană.

Între aceste viziuni divergente, între promisiuni, veto-uri și planuri paralele, Palestina rămâne o idee fără corp. Și poate că aici este marea întrebare a vremurilor noastre: cât valorează o recunoaștere, când statul recunoscut nu poate exista cu adevărat?

