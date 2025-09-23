"Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene

Președintele american Donald Trump „consideră că recunoașterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas”, a declarat luni, 22 septembrie, purtătoarea sa de cuvânt.

Karoline Leavitt a adăugat că președintele american se va adresa marți Adunării Generale a ONU cu privire la această decizie luată de mai multe țări, printre care și Franța, pentru a le transmite că acestea sunt „cuvinte și nu suficiente acțiuni concrete”.

Aproximativ 20 de țări europene și-au anunțat în mod oficial susținerea față de înființarea unui stat palestinian.

Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică, 21 septembrie, Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un "pericol" pentru existența Israelului.

Aceste anunțuri, din partea unor țări aliate istoric ale Israelului, vin în timp ce armata israeliană și-a intensificat ofensiva în Fâșia Gaza, declanșată după atacul sângeros al grupării palestiniene islamiste Hamas în 2023.

În cursul unui summit luni, ce va fi coprezidat de Franța și Arabia Saudită, care urmează să ia în discuție soarta soluției cu două state în ajunul sesiunii Adunării Generale a ONU, zece țări urmează de asemenea să confirme recunoașterea lor oficială a Statului Palestina.

