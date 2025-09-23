"Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:58
481 citiri
"Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@mr_mayank

Președintele american Donald Trump „consideră că recunoașterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas”, a declarat luni, 22 septembrie, purtătoarea sa de cuvânt.

Karoline Leavitt a adăugat că președintele american se va adresa marți Adunării Generale a ONU cu privire la această decizie luată de mai multe țări, printre care și Franța, pentru a le transmite că acestea sunt „cuvinte și nu suficiente acțiuni concrete”.

Aproximativ 20 de țări europene și-au anunțat în mod oficial susținerea față de înființarea unui stat palestinian.

Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică, 21 septembrie, Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un "pericol" pentru existența Israelului.

Aceste anunțuri, din partea unor țări aliate istoric ale Israelului, vin în timp ce armata israeliană și-a intensificat ofensiva în Fâșia Gaza, declanșată după atacul sângeros al grupării palestiniene islamiste Hamas în 2023.

În cursul unui summit luni, ce va fi coprezidat de Franța și Arabia Saudită, care urmează să ia în discuție soarta soluției cu două state în ajunul sesiunii Adunării Generale a ONU, zece țări urmează de asemenea să confirme recunoașterea lor oficială a Statului Palestina.

Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
„Fidel angajamentului istoric al țării mele în Orientul Apropiat (...) Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, a declarat Emmanuel Macron, în seara de luni, 22 septembrie 2025, la...
Adrian Zuckerman spune că nu trebuie dat jos premierul Bolojan. Ce oportunităţi vede în România fostul ambasador al SUA
Adrian Zuckerman spune că nu trebuie dat jos premierul Bolojan. Ce oportunităţi vede în România fostul ambasador al SUA
Diplomatul Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, este de părere că ”trebuie mers înainte” cu reformele iniţiate de premierul Ilie Bolojan. ”Nu...
#Palestina stat independent, #Trump presedinte SUA, #recompensa hamas , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  2. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  3. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa
  4. Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi
  5. Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO
  6. Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk
  7. Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“
  8. Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
  9. De la muncă, direct în armată. Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026, anunță ministrul Apărării. Când revine stagiul obligatoriu
  10. Putin, însoțit din nou de misterioasa „Agent Cornetto”, la o vizită într-o fabrică de armament