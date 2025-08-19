Palestina participă pentru prima dată la Miss Universe. Cine este reprezentanta: „Eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

Palestina participă la Miss Universe FOTO: Instagram/ Nadeen Ayoub

Pentru prima dată în istoria Miss Universe, Palestina va fi reprezentată de o candidată, Nadeen Ayoub, la ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe, programat pentru 21 noiembrie în Thailanda.

„Organizaţia Miss Universe este mândră să primească delegaţi din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au precizat organizatorii concursului într-un comunicat transmis postului american CNN.

„Nadeen Ayoub, activistă şi model desăvârşită din Palestina, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră”, au adăugat aceştia. Nadeen Ayoub, în vârstă de 27 de ani, care a crescut între Palestina, Statele Unite şi Canada, iar acum locuieşte între Dubai şi Ramallah, a fost încoronată Miss Palestina în 2022.

Tânăra, care are o diplomă în literatură şi psihologie, a înfiinţat, de asemenea, Olive Green Academy, un program de formare cu sediul în Dubai pentru a ajuta la crearea de conţinut privind problemele climatice şi inteligenţa artificială.

Pe Instagram, Nadeen Ayoub şi-a exprimat bucuria pentru selecţia sa la Miss Univers, sperând că această candidatură a sa va servi drept purtător de cuvânt pentru poporul palestinian.

„În timp ce Palestina îndură suferinţe atroce, în special în Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint toate femeile şi copiii palestinieni a căror forţă trebuie să fie văzută de întreaga lume”, a spus ea pe Instagram. „Suntem mai mult decât suferinţa noastră: suntem rezilienţa, speranţa şi inima care bate a unei patrii care trăieşte prin noi”, a adăugat ea.

Nadeen Ayoub se alătură celor peste 130 de candidate care vor concura la cea de-a 74-a ediţie Miss Universe, în 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda. În 2024, Miss Danemarca, Victoria Kjær Theilvig, a fost cea care a primit coroana.

