Palestina scrie istorie în fotbal. Ce minune a reușit să facă la Cupa Asiei

În contextul conflictelor israeliano-palestiniene, naționala de fotbal a Palestinei a reușit o performanță uimitoare la Cupa Asiei, turneul final de pe Continentul Galben.

Marți, în ultima etapă a Grupei C, Palestina a obținut prima sa victorie din istorie la Cupa Asiei (la a treia participare), dar și o calificare senzațională în faza optimilor de finală.

Cu 4 puncte, Palestina a încheiat grupa pe locul 3, după Iran (9 puncte) și Emiratele Arabe Unite (4 puncte, dar golaveraj mai bun), însă nu mai poate pierde calificarea prin intermediul clasamentului locurilor 3 (primele 4 din 6 merg mai departe).

