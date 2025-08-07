Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 10:16
Suleiman al-Obeid FOTO PFA

Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit ”Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul naţionalei a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza, potrivit Federaţiei.

Potrivit Federaţiei, fostul mijlocaş, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza.

Fost jucător al echipei Khadamat al-Shatea, în Campionatul din Gaza, Al-Obeid a evoluat şi în Campionatul iordanian la Markaz Shabab al-Am'ari.

Autor a două goluri în 18 selecţii, potrivit site-ului Transfermarkt, fostul internaţional nu este singurul sportiv care a decedat de la începutul conflictului din Orientul Apropiat.

Conform datelor comunicate de Federaţia Palestiniană de Fotbal pe 23 iulie, 807 sportivi au fost ucişi în 670 de zile.

Organizația teroristă Hamas anunță că va depune armele doar dacă se înființează un stat palestinian independent
Organizația teroristă Hamas anunță că va depune armele doar dacă se înființează un stat palestinian independent
Gruparea palestiniană teroristă Hamas a declarat sâmbătă, 2 august, că nu va depune armele decât dacă se înfiinţează un stat palestinian independent. Hamas a afirmat într-un...
Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
Nadia Comăneci și-a amintit de nuntă după moartea lui Ion Iliescu, care nu a putut să-i fie naș. Cine a fost a doua alegere: ”Ilie Năstase mi-a dat ideea”
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, a avut o relație apropiată cu fosta mare gimnastă Nadia Comăneci. Astfel, la nunta sa cu...
