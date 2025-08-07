”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene

Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit ”Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul naţionalei a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza, potrivit Federaţiei.

Potrivit Federaţiei, fostul mijlocaş, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza.

Fost jucător al echipei Khadamat al-Shatea, în Campionatul din Gaza, Al-Obeid a evoluat şi în Campionatul iordanian la Markaz Shabab al-Am'ari.

Autor a două goluri în 18 selecţii, potrivit site-ului Transfermarkt, fostul internaţional nu este singurul sportiv care a decedat de la începutul conflictului din Orientul Apropiat.

Conform datelor comunicate de Federaţia Palestiniană de Fotbal pe 23 iulie, 807 sportivi au fost ucişi în 670 de zile.

