”Pele palestinian” a murit în Fâșia Gaza, în urma unor atacuri israeliene

Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum
Federaţia Palestiniană de Fotbal a anunţat miercuri decesul fostului internaţional Suleiman al-Obeid. Poreclit ”Pelé palestinian”, jucătorul care a evoluat de 18 ori în tricoul naţionalei a fost ucis în urma unor atacuri israeliene în Fâşia Gaza, potrivit Federaţiei.
Potrivit Federaţiei, fostul mijlocaş, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza.
Fost jucător al echipei Khadamat al-Shatea, în Campionatul din Gaza, Al-Obeid a evoluat şi în Campionatul iordanian la Markaz Shabab al-Am'ari.
Autor a două goluri în 18 selecţii, potrivit site-ului Transfermarkt, fostul internaţional nu este singurul sportiv care a decedat de la începutul conflictului din Orientul Apropiat.
Conform datelor comunicate de Federaţia Palestiniană de Fotbal pe 23 iulie, 807 sportivi au fost ucişi în 670 de zile.
Sufletul lui Bici nu are sa fie impacat Vezi tot