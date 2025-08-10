Cât la sută dintre nemți ar recunoaște Palestina, deși Guvernul Germaniei dezaprobă ideea SONDAJ

Autor: Silvia Salcie
Duminica, 10 August 2025, ora 11:06
Berlin

Majoritatea germanilor susţin recunoaşterea unui stat Palestina, arată un nou sondaj, hotărâre pe care guvernul federal al Germaniei nu o aprobă, relatează duminică dpa.

Într-un sondaj realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, 54% dintre respondenţi germani au răspuns „da” la întrebarea: „Ar trebui Germania să recunoască acum Palestina ca stat?”.

31% dintre cetățenii nemți chestionați s-au opus ideii. Sondajul a fost realizat în rândul a 1.001 de persoane din Germania la sfârşitul lunii iulie 2025, arată agerpres.

Germanii care sprijină ideea recunoaşterii unui stat palestinian privind în estul țării (59%), iar ca vârstă - recunoașterea este extrem de mare în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani (60%) şi în rândul persoanelor cu vârsta de 60 de ani şi peste (58%).

Printre susţinătorii partidului de extremă stânga Die Linke, 85% au fost în favoarea recunoaşterii. Sprijinul a fost, de asemenea, mare în rândul alegătorilor Verzilor (66%) şi a social-democraţilor (52%).

Guvernul german declară că susţine soluţia a două state, în care israelienii şi palestinienii să trăiască paşnic unii lângă alţii, mai arată sursa citată.

Recunoaștere internațională

Aproape 150 dintre cele 193 de state membre ale ONU Unite recunosc deja Palestina.

În urma operaţiunile militare în curs ale Israelului în Fâşia Gaza, soldate cu zeci de mii de morţi, mai multe ţări se pregătesc să recunoască statul Palestina.

Una este Franța. Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi, 24 iulie, că Franța va recunoaște oficial Palestina ca stat în luna septembrie 2025. Hamas a salutat gestul liderului de la Paris, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a criticat dur anunțul, insistând că Hamas vrea un stat palestinian în locul Israelului.

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

