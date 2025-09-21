Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina. Fosta putere colonială aruncă mănușa lui Netanyahu. „O soluție cu două state”

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat duminică, 21 septembrie, recunoaşterea statului palestinian, marcând o schimbare majoră de politică în pofida opoziţiei ferme a Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Londrei. Anunțul Londrei a venit la câteva minute după ce Canada și Australia au luat aceeași decizie.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar clar - în calitate de prim-ministru al acestei mari țări - că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina”, spune Keir Starmer într-o declarație video.

Marea Britanie este fosta putere colonială de pe teritoriul Israelului și pe teritoriile revendicate de palestinieni pentru viitorul lor stat. Soluția a două țări pe teritoriul vechii posesiuni britanice Palestina - unul evreu și unul arab - a fost propus de ONU înainte ca Israel să își declare independența. Planul a fost respins de arabi, care au atacat Israel imediat după declararea independenței, dar au pierdut acel război. Iordania și Egipt au anexat atunci teritorii ale Palestinei Britanice, teritorii revendicate acum de Administrația Palestiniană pentru statul lor.

Vicepremierul David Lammy a subliniat că recunoaşterea trebuie privită ca parte a unui proces de pace menit să ducă la o soluţie de tip două state.

Canada este prima țară din G7 care recunoaște statul Palestina duminică, 21 septembrie, potrivit bbc.com.

Prim-ministrul Mark Carney a declarat că, începând de astăzi, „Canada recunoaște statul Palestina”.

Într-o declarație postată pe contul său de pe X, Carney spune:

„Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel.”

Și Australia tocmai a anunțat recunoașterea unui stat palestinian, alăturându-se Canadei ca a doua țară din G7 care face acest pas în mod oficial.

”Orice pas spre recunoaştere are ca scop menţinerea în viaţă a perspectivelor unei soluţii cu două state”, a declarat Lammy la Sky News.

Alte ţări, printre care Franţa, Canada, Australia şi Belgia, sunt de asemenea aşteptate să anunţe în această săptămână, la Adunarea Generală a ONU de la New York, recunoaşterea Palestinei.

Starmer afirmase încă din iulie că Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian dacă Israelul nu va ajunge la o încetare a focului cu Hamas, nu va permite accesul mai larg al ajutorului umanitar în Gaza, nu va renunţa la planurile de anexare a Cisiordaniei şi nu se va angaja într-un proces real de pace. „De atunci, încetarea focului a fost practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre”, a spus Lammy, menţionând şi extinderea coloniilor israeliene.

Întrebat dacă recunoaşterea ar putea fi considerată „o veste bună” pentru Hamas, Lammy a precizat că este esenţial să se facă distincţia între gruparea teroristă şi poporul palestinian.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în timpul unei vizite de stat la Londra, că se opune planului lui Starmer. Premierul britanic a adăugat însă că cei doi au convenit asupra „necesităţii păcii şi a unei foi de parcurs” în regiune.

Marea Britanie se va alătura astfel celor peste 140 de state membre ONU care au recunoscut Palestina. Decizia are o puternică valoare simbolică, având în vedere că Regatul Unit a fost unul dintre principalii aliaţi ai Israelului şi a jucat un rol crucial în crearea statului evreu după cel de-al Doilea Război Mondial.

