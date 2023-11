Cei 39 de prizonieri palestinieni eliberați din închisorile israeliene, printre care 24 de femei, au fost sărbătoriți la întoarcerea în Cisiordania VIDEO

Palestinienii eliberaţi din închisorile israeliene au fost întâmpinaţi cu o atmosferă de sărbătoare vineri seară, când s-au întors în Cisiordania. În videoclipurile obţinute de CNN, prizonierii eliberaţi pot fi văzuţi defilând pe străzi, purtaţi pe umerii oamenilor, în timp ce mulţimile flutură steagul palestinian, precum şi pe cel al Hamas.

Treizeci şi nouă de persoane au fost eliberate vineri în baza acordului dintre Israel şi Hamas, care a presupus, de asemenea, eliberarea a 24 de ostatici din Gaza şi începutul unui armistiţiu de patru zile în enclavă.

Printre cei eliberaţi s-au numărat douăzeci şi două de femei, precum şi două fete. Au fost eliberaţi şi cincisprezece băieţi adolescenţi cu vârsta de până la 18 ani, cel mai tânăr în vârstă de 14 ani.

Unii ispăşesc pedepse pentru atacuri asupra israelienilor, în timp ce mulţi alţii sunt ţinuţi în detenţie administrativă, o practică intens criticată prin care oamenii sunt reţinuţi fără a cunoaşte acuzaţiile împotriva lor şi fără niciun proces legal.

Aseel El-Titi, o deţinută de 23 de ani eliberată vineri, a declarat pentru CNN că a aflat abia în acea dimineaţă că este eliberată. Dar, a spus ea, bucuria ei a fost umbrită când a aflat ceea ce se întâmplă în Gaza.

Palestinian terrorists exchanged for Israeli hostages return home to the West Bank.

They quickly put on Hamas headbands and have green Hamas flags hoisted in front of their bus.

To those who aren’t blind, it’s all very clear who these people are… pic.twitter.com/YH96GquXsx