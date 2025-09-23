Trei palestinieni au fost executați public pe o stradă din orașul Gaza. „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii” VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 07:42
336 citiri
Cei trei bărbați au fost executați pe o stradă din Gaza Foto: Captură video/X/@gaza_report

Au apărut imagini video care arată execuțiile publice a trei bărbați acuzați că ar fi colaboratori ai Israelului în orașul Gaza, potrivit BBC.

BBC a verificat că locul execuțiilor a fost o stradă din fața spitalului Shifa din centrul orașului, care se află în centrul unei ofensive terestre majore a Israelului. Imaginile video difuzate duminică seară arată cel puțin cinci bărbați înarmați și mascați, trei palestinieni cu ochii legați, îngenuncheați pe pământ, și o mulțime numeroasă. Se aude unul dintre bărbații înarmați spunând: „S-a decis pedeapsa cu moartea pentru toți colaboratorii”.

Se aud urale înainte ca cei trei bărbați să fie împinși la pământ și împușcați de mai multe ori în ceafă. Mulțimea laudă apoi aripa armată a Hamas, Brigăzile Qassam. Un oficial palestinian din cadrul guvernului din Gaza condus de Hamas a declarat pentru Reuters că execuțiile au fost efectuate de „Camera de operațiuni comune a rezistenței palestiniene”. Acesta este un caz rar în care o execuție publică în Gaza a fost filmată.

Au existat rapoarte anterioare privind utilizarea violenței de către Hamas împotriva celor care se opun. În mai, grupuri conduse de Hamas ar fi executat patru palestinieni pentru jefuirea camioanelor cu ajutoare.

În imaginile de duminică, un bărbat înarmat îl identifică pe Yasser Abu Shabab ca fiind un „colaborator important” pe care vor să-l ucidă. Abu Shabab este figura principală a unui clan care, potrivit unor rapoarte, a fost înarmat de guvernul israelian. Acesta a operat în Rafah, într-o zonă aflată sub controlul militar israelian. Grupul s-a prezentat ca o forță de opoziție față de Hamas.

În iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul înarma clanuri din Gaza care, potrivit lui, se opuneau Hamasului.

Cu toate acestea, Yasser Abu Shabab a postat online că „respinge categoric” afirmația că Israelul ar fi furnizat arme grupului său.

În aceeași lună, un ofițer superior din forțele de securitate ale Hamas a declarat pentru BBC că grupul armat palestinian a pierdut o mare parte din controlul asupra Fâșiei Gaza și că clanurile armate umplu acest vid. Grupul armat al lui Abu Shabab a făcut publicitate pentru recrutarea de noi membri pe rețelele de socializare, potrivit Reuters.

Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
„Fidel angajamentului istoric al țării mele în Orientul Apropiat (...) Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, a declarat Emmanuel Macron, în seara de luni, 22 septembrie 2025, la...
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament,...
#palestinieni, #executie publica, #Fasia Gaza, #Razboi Israel Gaza, #razboi Israel Hamas, #palestinieni ucisi Gaza , #Razboi Gaza
