Mii de palestinieni au ieșit în stradă, după ce armistițiul a intrat în vigoare în Gaza VIDEO

Mii de palestinieni s-au adunat pe străzile din Gaza duminică, după ce un armistiţiu între Israel şi Hamas a intrat în vigoare, unii sărbătorind, alţii vizitând mormintele rudelor pierdute, în timp ce mulţi s-au grăbit să se întoarcă la casele lor distruse, transmite Reuters.

”Simt că în sfârşit am găsit apă după ce m-am pierdut în deşert timp de 15 luni. Mă simt din nou vie”, a declarat Aya, o femeie strămutată din Gaza City, care s-a refugiat în Deir Al-Balah, în centrul Fâşiei Gaza, de peste un an.

This is Gaza right now. Crowds of “innocent civilians” cheering for Hamas and handing out sweets. Children and women singing their praise.

The world has been duped so meticulously. Look at them. Well fed. Well groomed. This is what you idiots call a genocide? This is a famine? pic.twitter.com/xCrSI7W4gz