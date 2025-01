Palestinienii strămutaţi încep să se întoarcă în nordul Fâşiei Gaza. „Vrem să ne reunim cu cei dragi” FOTO/VIDEO

Palestinienii strămutaţi după mai bine de un an de război au început să se întoarcă luni dimineaţa, 27 ianuarie, în nordul Fâşiei Gaza, potrivit unui responsabil al Ministerului de Interne al Hamas, după ce negocierile dintre Israel şi mişcarea islamistă s-au deblocat, permiţând eliberarea în curând a noi ostatici, relatează AFP.

Acest acord face posibilă menţinerea fragilei încetări a focului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, devastată de 15 luni de război şi unde aproape toţi locuitorii au fost strămutaţi.

Potrivit Protecţiei civile, „zeci de mii” de persoane strămutate au fost împiedicate duminică de Israel să se întoarcă în nordul Fâşiei Gaza prin punctul de trecere Netzarim, care taie teritoriul în două. Israelul şi-a justificat refuzul de a-i lăsa să treacă prin faptul că un civil israelian, Arbel Yehud, nu a fost eliberat şi că nu există o listă a ostaticilor.

La rândul său, Hamas a acuzat Israelul de „încălcarea” acordului prin împiedicarea întoarcerii locuitorilor din nordul Gaza. Duminică seara însă, şeful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat în cele din urmă s-au realizat progrese în negocieri şi că Hamas va elibera joi trei ostatici, printre care Arbel Yehud, şi sâmbătă alţi trei, aşa cum era prevăzut în prima fază a acordului de armistiţiu. Ca parte a acestor acorduri, Israelul le va permite locuitorilor din Gaza să treacă în nordul Gaza, a anunţat Netanyahu.

Luni dimineaţă, „trecerea palestinienilor strămutaţi a început de-a lungul drumului Al Rachid, prin partea de vest a punctului de control Netzarim, spre oraşul Gaza şi partea de nord” a Gazei, a declarat pentru AFP un responsabil al Ministerului de Interne al Hamas.

The Flag of Palestine is Raised above the people returning home to Northern Gaza after 15+ months! pic.twitter.com/inLghaC33G

„Vrem să ne reunim cu amintirile şi cu cei dragi”, a declarat pentru AFP Jihad Abu Miri, care a declarat că aştepta de 48 de ore să intre în Gaza.

Prima fază a acordului de încetare a focului încheiat după 15 luni de război va dura şase săptămâni şi va prevedea eliberarea a 33 de ostatici deţinuţi în Gaza în schimbul a aproximativ 1.900 de deţinuţi palestinieni.

În cel de-al doilea schimb care a avut loc în timpul acestui armistiţiu, aflat acum în a doua săptămână, patru soldaţi israelieni au fost eliberaţi sâmbătă de mişcarea islamistă în schimbul a 200 de prizonieri palestinieni deţinuţi în închisorile israeliene.

Războiul a fost declanşat de atacul Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.210 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unei numărători AFP bazate pe date oficiale israeliene.

Din cele 251 de persoane răpite în timpul atacului, 87 sunt încă ostatice în Gaza, dintre care 34 au murit, potrivit armatei.

Ofensiva de represalii a Israelului în Fâşia Gaza s-a soldat cu cel puţin 47.306 morţi, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, pe care ONU le consideră fiabile.

A historic & magnificent return of Palestinians towards #Gaza with Takbeer. These moments are etched in eternity ❣️

0ccupiers can never become an owner.

Palestine belongs to #Palestinians 🇵🇸 pic.twitter.com/c2cFH6y9tq