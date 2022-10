Vacanță în Palma de Mallorca. Impresiile unei românce: ”Este genial. Un fel de Transfăgărășan pe alt fel de relief”

Palma de Mallorca este o destinație populară printre românii care doresc să petreacă un sejur în Spania, iar temperaturile ridicate inclusiv în sezonul rece reprezintă un mare bonus pentru cei care doresc să fugă de frig.

O româncă a povestit pe grupul de Facebook ”Am fost în vacanță” cum a decurs concediul ei în Palma de Mallorca, oferind detalii despre traseul parcurs în fiecare zi, atracții, mijloace de transport și cazare. De asemenea, aceasta spune că nu a găsit nici măcar un lucru care să nu îi placă.

”Încă de la prima întâlnire m-am îndrăgostit irevocabil de Spania așa că săptămâna trecută am ales să vizitez Mallorca.

Palma face parte din Insulele Baleare, având o distanță maximă est-vest de 98 kilometri și o distanță nord-sud de 78 kilometri. O destinație superbă de explorat într-o săptămână.

Am avut mașină închiriată (Centauro, fără card de credit; am lăsat 150€ garanție când am ridicat mașina și ni i-au trimis înapoi pe card când am predat-o). Am închiriat un Tucson, dar recomand o mașină mai mică pentru că străzile sunt destul de înguste.

Am fost două cupluri și ne-am cazat într-un apartament cu 3 camere, la maxim 300m de plajă, zona Alcudia. Totul a fost la superlativ - curat, spațios, Antonio ne-a ajutat cu multe informații și ne-a pus la dispoziție saltele, șezlong, paddle board, prosoape de plajă.

Excursia a fost organizată 3 zile de vizitat și 3 zile de plajă.

1. Palma Old town → Puerto Portals → Serra de Tramuntana → Torre de Cala en Basset → Valldemossa

Din Palma mi-a plăcut foarte mult Catedrala La Seu, a doua cea mai mare catedrală gotică din Europa. Am mai vizitat Baile Arabe, Plaza Mayor, Mercat de Santa Catalina, câteva galerii de artă, palatul și Olive Tree.

2. Pollença → Cuber → Nus de Sa Corbata → Snake road to Sa Calobra → Sa Calobra → Mirador Es Colome → Capul Formentor

Plaja Sa Colabora este minunată, iar drumul până la ea este cu totul special. Snake Road este genial (un fel de Transfăgărășan pe alt fel de relief) iar de la Cap Formentor priveliștea este de poveste, mai ales la apus.

3. Manacor → Hams’ Caves → Cala Romantica → Cala Figuera (beach) → Es Pontàs →Caló del Moro (beach) → Es Trenc (beach)

Peștera este unică în Europa, merită o vizită. Accesul la Calo del Moro presupune aproximativ 200 de trepte (este plajă stâncoasă, ar fi recomandati aqua shoes); Es Trenc este “blue flagged beach”, dar recunosc că nu am fost atât de impresionată de ea. Sa Colabora sau Playa Formentor mi s-au părut mult mai frumoase.

În ultima zi am ales să renunț la câteva ore de plajă și am ales călătoria cu trenul din Soller, traseul Soller-Palma-Soller și a fost minunat. Am ales primul tren din Soller, cel mai devreme și am avut vagon privat.

Am încercat să găsesc ceva neplăcut pe această insulă, dar nu am reușit. Dacă ar fi să fac un top:

- train to Soller

- Snake road

- Cap Formentor”, a scris Alexandra pe Grupul de Facebook.

