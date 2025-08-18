Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?

Autor: Veronica Andrei
Luni, 18 August 2025, ora 20:42
1072 citiri
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Tendință globală de uscare a solului, agravată atât de schimbările climatice Foto: Pixabay

Oamenii de știință avertizează că rezervele de apă dulce de pe continentele Terrei scad într-un ritm fără precedent, fenomen care ar putea avea implicații majore pentru securitatea alimentară, sănătatea publică și stabilitatea geopolitică. Un nou studiu publicat recent oferă, în premieră, un răspuns clar la întrebarea esențială: unde dispare toată această apă?

Cercetarea, realizată de o echipă internațională condusă de dr. Hrishikesh Chandanpurkar de la Universitatea FLAME din India, a analizat peste 20 de ani de date satelitare colectate prin programul NASA de monitorizare gravitațională și climatică (GRACE). Rezultatele sugerează că o parte semnificativă din apa dulce pierdută de pe uscat ajunge în oceane, contribuind la creșterea nivelului mării.

Uscăciune în creștere pe toate continentele

Potrivit cercetătorilor, toate masele continentale ale Pământului, cu excepția Groenlandei și Antarcticii, au înregistrat pierderi semnificative de apă dulce începând din 2002. Studiul evidențiază o tendință globală de uscare a solului, agravată atât de schimbările climatice, cât și de activitățile umane, precum pomparea excesivă a apelor subterane.

„Este o schimbare de proporții planetare, iar efectele se resimt deja în numeroase regiuni”, a declarat dr. Chandanpurkar.

Pe lângă topirea gheții și a permafrostului în regiunile nordice – cum ar fi Canada și Rusia – activitatea umană este responsabilă pentru 68% din pierderile de apă dulce în regiunile fără ghețari, prin exploatarea intensivă a apelor subterane.

Apa dulce ajunge în oceane

Una dintre cele mai importante descoperiri ale studiului este faptul că o mare parte din apa dulce pierdută nu dispare pur și simplu, ci este redirecționată în oceane. Acest fenomen are un impact considerabil asupra creșterii nivelului global al mării, chiar mai mare decât cel provocat de topirea calotelor glaciare.

Astfel, uscarea continentelor devine un factor major în modificarea echilibrului hidrologic global.

Un fenomen cu impact asupra majorității populației

Studiul arată că aproximativ 75% din populația globală locuiește în țări în care rezervele de apă dulce sunt în scădere. Regiunile afectate includ părți întinse din Asia de Sud, Africa Subsahariană, Orientul Mijlociu și sud-vestul Statelor Unite. În Europa, episoadele recente de secetă extremă au afectat serios rezervele de apă, în special în sud și centru.

Oamenii de știință avertizează că, pe fondul crizei climatice, evenimentele meteorologice extreme precum secetele vor deveni mai frecvente și mai severe, accelerând pierderea resurselor de apă dulce.

Apel la acțiuni globale coordonate

Autorii studiului subliniază importanța unor eforturi coordonate la nivel regional și internațional pentru gestionarea sustenabilă a apelor subterane. Aceștia fac apel la politici mai stricte privind utilizarea apei, investiții în tehnologii de irigare eficiente și strategii de conservare care să reducă presiunea asupra acviferelor.

„Fără o schimbare de paradigmă, riscăm să intrăm într-o criză globală a apei care va afecta toate aspectele vieții moderne”, au concluzionat cercetătorii.

#pamant, #continente, #apa, #rezerve , #stiri externe
