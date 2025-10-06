Pamela Anderson, de nerecunoscut: Actrița a renunțat la părul blond care a consacrat-o. Cum arată roșcată și tunsă scurt FOTO

La Paris Fashion Week, Pamela Anderson a atras toate privirile cu transformarea sa radicală: actrița a renunțat la celebrul blond și și-a afișat acum părul scurt, vopsit în nuanțe de roșu. Vedeta de 58 de ani a continuat să surprindă pe parcursul săptămânii, experimentând mai multe look-uri îndrăznețe.

În weekend, Pamela a ales o coafură dreaptă și un machiaj subtil, completând look-ul cu o rochie neagră cu motive florale în stil mandarin, închidere asimetrică și detalii aurii, pe care a asortat-o cu pantofi roz din satin cu fundă mare. În zilele precedente, actrița a purtat coafuri inspirate de anii ’80, inclusiv stilul iconic Farrah Fawcett, dar și variante lejere, arătând că se bucură să experimenteze stiluri diferite înainte de a începe filmările pentru viitorul său proiect, „Love is Not the Answer”, alături de Steve Coogan.

Pentru acest nou look, Pamela s-a inspirat din look-urile actrițelor scandinave Bibi Andersson, Liv Ullmann și Gunnel Lindblom, lucrând îndeaproape cu celebrul hairstylist francez John Nollet, devenit un apropiat al său.

Potrivit unei surse apropiate, Pamela primește aprecieri pentru aspectul său natural și a decis să renunțe la excesul de glamour pentru a fi percepută ca o actriță serioasă, depășind imaginea iconică din „Baywatch” și din rolurile sale anterioare. Experiența pe Broadway, în rolul lui Roxy Hart, i-a schimbat perspectiva profesională, ajutând-o să își descopere adevăratul talent și să își redefinească întreaga carieră.

Pamela Anderson, o figură iconică la Hollywood

Pamela Anderson a devenit o figură iconică în cultura pop mai ales datorită rolului său din serialul „Baywatch”, unde a interpretat-o pe C.J. Parker, salvamarul atrăgător și carismatic. Acest rol i-a adus faimă internațională și a transformat-o într-un simbol al televiziunii de divertisment din anii ’90. În paralel, Anderson a jucat și în alte producții de televiziune și film, precum „Home Improvement”, „Barb Wire” și diverse comedii și apariții televizate, consolidându-și statutul de vedetă în industria de divertisment.

Pe lângă cariera sa profesională, Pamela Anderson a fost adesea în centrul atenției mass-media din cauza scandalurilor și relațiilor sale publice. Căsătorii mediatizate cu Tommy Lee, Kid Rock sau Rick Salomon, dar și controversa legată de hack-ul site-ului personal și scurgerea unor fotografii intime, au contribuit la imaginea sa de vedetă mereu în atenția publicului.

