Pamela Anderson, de nerecunoscut: Actrița a renunțat la părul blond care a consacrat-o. Cum arată roșcată și tunsă scurt FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:14
431 citiri
Pamela Anderson, de nerecunoscut: Actrița a renunțat la părul blond care a consacrat-o. Cum arată roșcată și tunsă scurt FOTO
Pamela Anderson în Baywatch FOTO: Instagram/ pamelaandersonbaywatch

La Paris Fashion Week, Pamela Anderson a atras toate privirile cu transformarea sa radicală: actrița a renunțat la celebrul blond și și-a afișat acum părul scurt, vopsit în nuanțe de roșu. Vedeta de 58 de ani a continuat să surprindă pe parcursul săptămânii, experimentând mai multe look-uri îndrăznețe.

În weekend, Pamela a ales o coafură dreaptă și un machiaj subtil, completând look-ul cu o rochie neagră cu motive florale în stil mandarin, închidere asimetrică și detalii aurii, pe care a asortat-o cu pantofi roz din satin cu fundă mare. În zilele precedente, actrița a purtat coafuri inspirate de anii ’80, inclusiv stilul iconic Farrah Fawcett, dar și variante lejere, arătând că se bucură să experimenteze stiluri diferite înainte de a începe filmările pentru viitorul său proiect, „Love is Not the Answer”, alături de Steve Coogan.

Pentru acest nou look, Pamela s-a inspirat din look-urile actrițelor scandinave Bibi Andersson, Liv Ullmann și Gunnel Lindblom, lucrând îndeaproape cu celebrul hairstylist francez John Nollet, devenit un apropiat al său.

Potrivit unei surse apropiate, Pamela primește aprecieri pentru aspectul său natural și a decis să renunțe la excesul de glamour pentru a fi percepută ca o actriță serioasă, depășind imaginea iconică din „Baywatch” și din rolurile sale anterioare. Experiența pe Broadway, în rolul lui Roxy Hart, i-a schimbat perspectiva profesională, ajutând-o să își descopere adevăratul talent și să își redefinească întreaga carieră.

Pamela Anderson, o figură iconică la Hollywood

Pamela Anderson a devenit o figură iconică în cultura pop mai ales datorită rolului său din serialul „Baywatch”, unde a interpretat-o pe C.J. Parker, salvamarul atrăgător și carismatic. Acest rol i-a adus faimă internațională și a transformat-o într-un simbol al televiziunii de divertisment din anii ’90. În paralel, Anderson a jucat și în alte producții de televiziune și film, precum „Home Improvement”, „Barb Wire” și diverse comedii și apariții televizate, consolidându-și statutul de vedetă în industria de divertisment.

Pe lângă cariera sa profesională, Pamela Anderson a fost adesea în centrul atenției mass-media din cauza scandalurilor și relațiilor sale publice. Căsătorii mediatizate cu Tommy Lee, Kid Rock sau Rick Salomon, dar și controversa legată de hack-ul site-ului personal și scurgerea unor fotografii intime, au contribuit la imaginea sa de vedetă mereu în atenția publicului.

Chefi la cuțite” sezonul 16 începe revine la Antena 1: noile reguli și programul difuzării
Chefi la cuțite” sezonul 16 începe revine la Antena 1: noile reguli și programul difuzării
Sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite debutează pe Antena 1 și pe AntenaPLAY începând cu 16 noiembrie, aducând alături de jurații Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef...
Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
Radu Ștefan Bănică, fiul celebrului Ștefan Bănică, și-a construit o carieră proprie, reușind să se afirme dincolo de renumele tatălui său. Tânărul artist activează atât pe scena de...
#Pamela Anderson, #pamela anderson cariera, #Pamela Anderson Baywatch, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
a1.ro
Cand incepe Chefi la cutite sezonul 16! Adrenalina si noutatile surprinzatoare duc competitia la un nou nivel din prima editie
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pamela Anderson, de nerecunoscut: Actrița a renunțat la părul blond care a consacrat-o. Cum arată roșcată și tunsă scurt FOTO
  2. Heidi Klum pozează într-o rochie complet transparentă la Paris Fashion Week. Cum au reacționat fanii: „Trend-ul ăsta e teribil” FOTO
  3. Chefi la cuțite” sezonul 16 începe revine la Antena 1: noile reguli și programul difuzării
  4. Ce lecție importantă a primit Radu Ștefan Bănică de la tatăl său. Artistul, detalii despre copilăria într-o familie celebră: „Lumea așteaptă mereu...”
  5. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci scorțișoară în fiecare zi
  6. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
  7. 3 neurologi au fost întrebați care este alimentul esențial pentru sănătatea creierului pe care îl consumă zilnic. Ce au răspuns
  8. Începutul relației dintre comediantul Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan. Cum a fost cucerită asistenta de la Antena 1
  9. Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express, deși Alex își dorea să participe. Care a fost motivul: „Și-ar fi dorit”
  10. Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului