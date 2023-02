Pamela Anderson, acuzații dure la adresa lui Tim Allen: gestul indecent al actorului american

În anii 90, Pamela Anderson era deja cunoscută pentru aparițiile din PlayBoy și începuse să își facă un nume și ca actriță.

Pamela Anderson avea 23 de ani când a primit rolul Lisei în sitcomul Home Improvement care rula pe ABC. Starul serialului era Tim Allen, care avea 37 de ani la acea vreme.

În cartea ei, "Love, Pamela", Anderson susține că Tim Allen a făcut un gest bizar în timpul unei pauze de filmări. Allen și-a dat halatul la o parte pentru a-i "prezenta" penisul Pamelei. "Acum suntem chit. Eu te-am văzut dezbrăcată, trebuia să mă vezi și tu", i-ar fi spus acesta, aluzie la apariția Pamelei din Playboy. "Am schițat un zâmbet jenat", a mai spus vedeta.

Tim Allen a negat acuzațiile Pamelei: "Acest lucru nu s-a întâmplat. Nu aș putea face așa ceva".

Dar Pamela a continuat să își susțină versiunea: "Trebuie să nege pentru că sunt vremurile în care trăim. Dacă ar spune Da, am făcut asta... cine știe ce am mai afla. Mă îndoiesc că cineva ar mai încerca asta după Me Too".

Pamela Anderson doubles down on claim that Tim Allen flashed his penis at her https://t.co/yMys6uGUh9 pic.twitter.com/kl2qSUzKgb — Page Six (@PageSix) February 7, 2023

