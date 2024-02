Chinezul care a bătut cu 6 sutimi recordul mondial al lui David Popovici: ”Am fost șocat, nu mă simțeam în formă”

Chinezul Pan Zhanle a scris istorie în prima zi de bazin la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Doha, duminică seara, el doborând recordul lui David Popovici la 100 m liber,

Primul în ştafeta masculină chineză de 4x100 m liber, tânărul în vârstă de 19 ani a reuşit un timp incredibil de 46,80 secunde, mai bun decât recordul precedent al lui David Popovici, de 46,86.

După acest start uluitor, echipa chineză nu a mai privit înapoi, rămânând în frunte. După Pan, Ji Xinjie, Zhang Zhanshuo şi Wang Haoyu au încheiat cursa cu timpul total 3:11,08.

"Da, a fost un timp incredibil. Am avut încredere în prietenii mei şi am făcut tot ce am putut", a declarat Pan într-un interviu acordat la marginea bazinului.

"De fapt, nu mă simţeam într-o formă grozavă. M-aş fi mulţumit doar cu o clasare pe podium. În această dimineaţă (în calificări), SUA, Marea Britanie şi Italia au fost mai rapide decât noi, iar eu am vrut doar să mă concentrez să îmi fac bine treaba. Mi-am spus doar înoată din greu. Am fost şocat când am văzut timpul, nu mă aşteptam să bat recordul acum - am vrut să îl las pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024", a spus Pan după cursă.

Italia, reprezentată de Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin şi Manuel Frigo, a luat argintul la exact o secundă în urma Chinei.

Bronzul a revenit cvartetului american format din Matt King, Shaine Casas, Luke Hobson şi Carson Foster, în 3:12.29.