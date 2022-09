Multe zone din al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, în estul ţării, se confruntă cu o pană de curent în urma unei lovituri ruseşti, a declarat duminică primarul oraşului, potrivit CNN.

”O întrerupere totală a alimentării cu energie electrică în regiunile Harkov și Donețk, una parțială în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk și Sumi. Teroriștii ruși rămân teroriști și atacă infrastructura critică. Fără facilități militare, scopul este de a priva oamenii de lumină și căldură”, notează Zelenski pe Twitter.

