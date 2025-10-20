Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:26
397 citiri
Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
Mai multe siteuri și aplicații nu mai funcționează FOTO Pixabay

O pană masivă de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din întreaga lume, printre care Snapchat, Fortnite, Roblox, Duolingo și Canva. Defecțiunea pare să provină de la Amazon Web Services (AWS), principalul furnizor global de servicii cloud, care a raportat probleme la centrele de date din Virginia de Nord.

Problemele au început în jurul orei 8 dimineața în Marea Britanie (miezul nopții în SUA) și par a fi legate de Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, a cărui infrastructură stă la baza site-urilor web și platformelor a milioane de companii mari, arată Biziday.ro.

Unitățile cu probleme ar fi instalate în Virginia de Nord.

Amazon Web Services oferă o gamă largă de servicii de infrastructură de internet care permit companiilor să închirieze computere și servere pentru a rula aplicațiile și site-urile lor web. Prin urmare, orice problemă la AWS poate afecta rapid o mare parte din restul internetului, ducând la întreruperea site-urilor web care ar putea să nu aibă nicio legătură aparentă cu Amazon în sine, care este cel mai popular furnizor de astfel de servicii cloud din lume, cu venituri de 108 miliarde de dolari, care reprezintă majoritatea profiturilor Amazon.

Există acum rapoarte conform cărora și clienții mai multor bănci se confruntă cu probleme. În UK, Lloyds, precum și filialele sale Halifax și Bank of Scotland, se confruntă cu mii de raportări de întreruperi ale alimentării, potrivit DownDetector. Și site-ul web al autorității fiscale din Marea Britanie, HMRC, este nefuncțional. În SUA, utilizatorii raportează probleme la soneriile inteligente de la locuințe.

Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip
Anchetă a Parchetului European. Procurorii conduși de Kovesi caută pe fundul Mării Negre o fermă de midii finanțată din fonduri europene. Până acum au găsit doar nisip
Procurorii europeni anchetează un posibil caz de fraudă cu fonduri europene în Bulgaria, după ce o fermă de midii din Marea Neagră, finanțată printr-un program european, s-a dovedit a fi,...
De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune...
#pana internet, #Marea Britanie, #SUA, #site uri, #banci , #internet
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
a1.ro
Un tanar a cerut sa intre in blocul din Rahova in care a fost o explozie. Ce obiect a insistat sa ia din casa. Toti l-au aplaudat
ObservatorNews.ro
Ce inseamna deficitul fiscal si deficitul bugetar si cum afecteaza acestea economia Romaniei

LIVE ÎN 00:17:27

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026

În 17 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:00

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:00

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  2. De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”
  3. Un gigant auto oferă până la 500.000 de euro angajaților care pleacă voluntar. Câți au acceptat oferta până acum
  4. Întrebare de interviu
  5. Luxul revine în forță – TradeVille
  6. SVN Romania a vândut peste 1.300 de locuințe în valoare de 200 de milioane de euro în primele nouă luni din 2025
  7. Cântărețul Speak, printre cei mai prosperi creatori de conținut din România. Firma sa înregistrează afaceri de două milioane de lei
  8. Cum arată „economia înarmării” Uniunii Europene: Cât va cheltui UE pentru a se pune în gardă și cum sunt gospodăriți banii veniți din sancțiunile aplicate Rusiei
  9. După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
  10. Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”