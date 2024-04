Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Presedintele Islandei, Ragnar Grimsson, a anuntat ca a refuzat o cerere din partea prim-ministrului de a dizolva Guvernul si Parlamentul si de a organiza alegeri rapide in contextul aparitiei numelui premierului in scandalul Panama Papers.

Grimsson a spus marti ca vrea intai sa se consulte cu alti lideri de partid, a anuntat agentia Associated Press.

Luni, in Islanda, mii de oameni au protestat in afara Parlamentului si au cerut demisia prim-ministrului Sigmundur Gunnlaugsson, al carui nume a aparut in documente, in legatura cu o companie offshore infiintata de el si de sotia sa in Insulele Virgine Britanice.

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Gunnlaugsson este acuzat de conflict de interese si ar fi beneficiat de ajutorul firmei de avocatura panameza Mossack Fonseca.

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Prim-ministrul Islandei a transmis, insa, ca va ramane in functie si a subliniat ca nu si-a ascuns averea si nici nu a evitat plata taxelor.