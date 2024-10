Lumea sportului e în stare de șoc! Un fotbalist de top a fost găsit decedat în piscină la doar 31 de ani

Lumea fotbalului e în stare de șoc după ce jucătorul de 31 de ani a fost găsit mort în piscină.

George Baldock, fotbalist la Panathinaikos Atena, a fost găsit mort în piscină. Soția lui a încercat să dea de el și, pentru că nu a reușit, l-a rugat pe proprietarul vilei în care locuiau, să meargă până acolo.

Acesta l-a găsit pe George Baldock decedat în piscina aflată în Glyfada, o suburbie din sudul Atenei.

În vârstă de 31 de ani, George Baldock juca pe postul de apărător și și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Anglia. A jucat timp de șapte sezoane la Sheffield United, din 2017 până în 2024, apoi s-a transferat la Panathinaikos.

Deși era născut în Anglia și a evoluat în mare parte la echipe din Albion, George Baldock era de origine greacă și avea naționalitate greacă.

El are 12 selecții pentru naționala Greciei. Nu a fost chemat la națională pentru meciul cu Anglia din această seară întrucât era accidentat.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB